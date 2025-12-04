Trump ha smantellato la svolta green voluta da Biden per il settore dell'auto: ecco cosa ha deciso il presidente americano e cosa ne pensano i costruttori

IPA La decisione di Trump è stata accolta in modo positivo dai costruttori

Anche gli Stati Uniti sono alle prese con l’elettrificazione del mercato delle quattro ruote che, come in Europa, sta creando non pochi problemi, soprattutto ai costruttori locali, che devono fare i conti con le difficoltà legate alla trasformazione della produzione. In soccorso delle aziende che producono auto sul territorio americano, arriva oggi il nuovo intervento da parte di Trump che ha smantellato la svolta green per il settore auto che era stata voluta dall’amministrazione Biden.

Si tratta di un radicale cambio di scenario per tutto il mercato americano e, soprattutto, per l’industria automotive locale. L’annuncio di Trump, avvenuto nello Studio Ovale della Casa Bianca, è stato effettuato alla presenza di due dei principali esponenti dell’industria come Antonio Filosa, CEO di Stellantis, e Jim Farley, CEO di Ford. I costruttori americani hanno accolto il cambio di rotta con toni entusiastici, confermando un forte supporto alla linea del presidente Trump.

Cosa ha detto Trump

Il presidente americano ha scelto di mettere la parola fine alle regole sulle emissioni dei carburanti che erano state definite dal suo predecessore, Joe Biden. Nel corso dell’annuncio, Trump ha sottolineato:

“Mettiamo definitivamente fine agli orribili e ridicoli standard alle emissioni di auto di Biden che hanno causato problemi alle Case automobilistiche”

L’annuncio è stato accolto in modo favorevole dai costruttori. Jim Farley di Ford lo ha definito come “la vittoria del buon senso” mentre Antonio Filosa di Stellantis ha chiarito che si tratta di “un grande giorno” per il Gruppo con il mercato che potrà ora contare su regole in linea con la domanda reale. Filosa ha chiamato in causa anche l’Ue, che nel frattempo non decide sullo stop a benzina e diesel. Secondo il CEO di Stellantis, le regole europee sono “restrittive“.

Cosa cambia

Con la sospensione delle regole volute dall’amministrazione Biden, Trump andrà a definire vincoli molto meno stringenti su consumi ed emissioni per le auto e gli altri veicoli che possono contare su un motore termico. In questo modo, per i costruttori c’è la possibilità di poter continuare il programma di elettrificazione (ormai avviato da tempo) con tempistiche più lunghe e senza dover fare i conti con il drastico taglio a consumi ed emissioni che era stato definito dal regolamento precedente e che sarebbe entrato in vigore nel 2031.

Biden, infatti, aveva richiesto alle Case di aumentare l’efficienza delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, fino ad arrivare a una media di percorrenza di 50 miglia per gallone. Trump ridurrà questo limite a 34 miglia per gallone. La situazione andrà monitorata nel corso delle prossime settimane ma la linea dell’amministrazione americana è ormai definita.

L’allentamento dei limiti e lo smantellamento della svolta green voluta da Biden rappresentano una nuova realtà per il settore e per l’industria americana che potrà riprogrammare il suo futuro senza dover spingere forte sull’accelerazione per completare un ambizioso programma di elettrificazione nel corso dei prossimi anni. Ulteriori dettagli sulla questione arriveranno nel prossimo futuro.