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Aveva organizzato il suo “bottino” con la precisione di un archivista: dodici bottiglie di plastica, ognuna meticolosamente etichettata con il nome esatto della spiaggia sarda da cui era stata prelevata. Un vero e proprio campionario di litorali dell’isola, trasformato in un souvenir illegale e bloccato sul sul sul nascere. Protagonista della vicenda è un turista francese di 74 anni, intercettato e sanzionato nel porto di Porto Torres dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) insieme al personale di vigilanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

L’uomo stava per imbarcarsi su un traghetto diretto a Barcellona quando i controlli di sicurezza di routine hanno fatto emergere il carico illecito nel portabagagli della sua vettura: circa dieci chilogrammi di sabbia marina sottratti alle coste dell’isola.

La stretta delle normative e la sanzione

Al passeggero è stata immediatamente contestata la violazione della Legge Regionale della Sardegna n. 16 del 28 luglio 2017, una normativa severissima che vieta tassativamente l’asportazione, la detenzione e la cessione — anche se non a scopo di lucro — di sabbia, ciottoli e conchiglie prelevati dal demanio marittimo senza alcuna autorizzazione. Per lui la sanzione amministrativa pecuniaria rischia di essere particolarmente pesante, con importi previsti dai 500 ai 3.000 euro.

Il destino della sabbia: il ritorno agli arenili

L’intero quantitativo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e trasferito negli uffici doganali dello scalo turritano. Nelle prossime settimane, grazie alla sinergia tra le autorità e gli enti competenti, le dodici bottiglie verranno svuotate e la sabbia restituita ai rispettivi arenili d’origine. Un’operazione che ribadisce l’attenzione costante dei controlli nei porti e negli aeroporti sardi, schierati in prima linea per arginare il saccheggio dei litorali e proteggere la fragilità degli ecosistemi, un patrimonio naturale unico e severamente tutelato.