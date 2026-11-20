A Zurigo un uomo cieco ha pagato 128 franchi per quattro chilometri in taxi. Dopo il reclamo, Uber ha ridotto il conto: polemiche sulle tariffe liberalizzate

iStock Taxi da 135 euro per 4 km: il passeggero è cieco

Gli aveva pure lasciato la mancia, in buona fede. A Zurigo un uomo cieco si è fidato di un autista che gli ha presentato un conto salatissimo: 128 franchi svizzeri, circa 135 euro, per una corsa in taxi di appena quattro chilometri. Prima della partenza il passeggero aveva chiesto informazioni sul prezzo e la risposta rassicurante del conducente lo aveva persuaso a salire. Peccato che dopo sia arrivata la sorpresa, quando ha scoperto la somma addebitata sul suo conto. Il caso, raccontato dalla stampa svizzera, ha riacceso il dibattito sulle tariffe dei taxi nella città elvetica, dove dal 2024 non esiste più un tetto massimo ai prezzi.

Chiede il prezzo al tassista, poi la sorpresa

In serata l’uomo aveva in programma di andare a remare sul lago di Zurigo, raggiungibile con una breve corsa in taxi. Inizialmente aveva cercato un passaggio con Uber, ma non essendoci un’auto disponibile in tempi brevi aveva prenotato un taxi tradizionale attraverso la stessa applicazione. La differenza riguardava soprattutto il prezzo: nel servizio Uber viene comunicato in anticipo, mentre per il taxi tradizionale l’importo dipende dal tassametro.

Essendo cieco, il passeggero non poteva leggere la cifra visualizzata durante il tragitto. Il suo bastone bianco, secondo quanto raccontato, era ben visibile al conducente. Volendo conoscere il prezzo del viaggio, si è rivolto al tassista, che lo ha rassicurato spiegandogli che avrebbe pagato automaticamente tramite l’app.

Giunto a destinazione dopo circa 15 minuti, ha lasciato anche una mancia. Poi la brutta sorpresa: i quattro chilometri gli erano costati 128 franchi, ben 32 al chilometro. A suo giudizio, il tassista potrebbe aver approfittato della sua cecità, anche se mancano prove a sostegno del sospetto. Uber ha poi accolto il reclamo, abbassando il conto a 45 franchi, circa 47 euro. Il passeggero ha deciso di non sporgere denuncia.

A Zurigo i tassisti possono decidere le tariffe

La vicenda si inserisce in una controversia che coinvolge da tempo il settore dei taxi zurighesi. Dal 1° gennaio 2024, con l’entrata in vigore della nuova normativa cantonale, sono stati eliminati i limiti massimi alle tariffe.

I conducenti possono stabilire autonomamente i prezzi, purché siano indicati in maniera visibile sul veicolo. Il costo finale dipende dalla tariffa iniziale e dagli importi applicati alla distanza percorsa e al tempo impiegato.

Il sistema può creare difficoltà ai passeggeri che non conoscono le regole locali, specialmente quando devono scegliere rapidamente un taxi. Nel caso dell’uomo cieco, l’impossibilità di leggere il tassametro ha reso ancora più complicato verificare la spesa.

Non si tratta nemmeno di un episodio isolato: stando a quanto riportato dalla stampa svizzera, un altro cliente ha pagato 182 franchi per percorrere 11 chilometri. In un altro caso, il tassametro segnava già una settantina di franchi dopo appena un chilometro e mezzo, tanto da convincere il passeggero a interrompere la corsa.

L’appello delle associazioni

Le proteste sono ormai frequenti. Le associazioni di categoria riferiscono di ricevere segnalazioni ogni settimana e hanno chiesto alle autorità cantonali di reintrodurre una tariffa massima.

Anche l’ente turistico locale ha espresso preoccupazione per i reclami dei visitatori, considerando i possibili danni all’immagine della città. Finora il governo cantonale non ha accolto la richiesta, perché considererebbe la concorrenza tra operatori sufficiente a contenere gli abusi, nonostante la legge consenta di fissare limiti tariffari.

In attesa di eventuali interventi, le associazioni consigliano ai passeggeri di controllare i prezzi prima di salire, concordare una tariffa fissa oppure prenotare tramite una centrale taxi.