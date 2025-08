L'Italia si piazza davvero in una posizione poco onorevole tra i Paesi più cari d'Europa per quanto concerne la spesa di benzina e diesel. Un fattore che peserà sui villeggianti

Italia, che batosta: tra i Paesi più cari per le vacanze in auto

È tempo di vacanze per gli italiani che si preparano, soprattutto in questo weekend, alle partenze estive verso i principali luoghi di villeggiatura. In molti nel nostro Paese optano per spostarsi in auto durante le ferie, una scelta che inevitabilmente comporta dei costi. Facile.it ha condotto uno studio per analizzare nel dettaglio le spese che porta con sé una vettura utilizzata in questi giorni di vacanze: i risultati sono poco incoraggianti per gli automobilisti.

Secondo gli ultimi dati diramati dalla Commissione Europea, a luglio la benzina è costata in media 1,729 euro a litro, mentre il diesel 1,663 euro a litro, rispettivamente il 2% e il 4% in più rispetto al mese precedente. Per un’auto familiare in Italia, in un ipotetico percorso di 2.500 km (Milano-Lecce andata e ritorno più qualche piccola escursione), la spesa ammonta a 285 euro per la benzina e 216 euro per il diesel, in base alla motorizzazione.

I Paesi più economici

Analizzando i prezzi dei carburanti negli altri 27 Paesi UE, Facile.it ha evidenziato che l’Italia è tra quelli più cari del continente. Per la benzina, nel nostro Paese si spende il 6% in più rispetto alla media europea, per il diesel l’incremento è del 7%. Questi dati collocano l’Italia rispettivamente al quarto e al quinto posto tra gli Stati più costosi d’Europa

Volendo snocciolare un po’ di numeri, per percorrere 2.500 km, in Austria si spendono 253 euro di benzina (l’11% in meno), mentre in Spagna la spesa scende a 246 euro (- 14%). Spostandosi verso est poi il confronto con il nostro Paese è ancora più impietoso. In Romania e Polonia servono 230 euro di benzina per fare 2.500 km. In Bulgaria, invece, la stessa distanza viene coperta con soli 203 euro (il 30% in meno rispetto all’Italia).

A questi costi si aggiungono naturalmente le spese di gestione dell’auto, mai trascurabili, in particolare quelle di manutenzione. Secondo gli ultimi dati sulla sicurezza stradale, un’auto su 10 in Italia viaggia con gomme lisce, una condizione molto pericolosa. In questo periodo di lunghi viaggi è sempre consigliabile controllare il proprio veicolo prima della partenza.

C’è chi è messo peggio

In ogni caso, tra i 27 Paesi europei, c’è chi è messo peggio dell’Italia. Davanti a noi troviamo Danimarca, Paesi Bassi e Grecia. Il Paese scandinavo, in particolare, è il più costoso con una spesa di 320 euro per 2.500 km (+12% rispetto all’Italia). Per il diesel, Malta risulta la più economica con 157 euro per la stessa distanza, mentre la Danimarca si conferma la più cara d’Europa anche per questo carburante, con 231 euro per il medesimo percorso. A livello mondiale, tra i Paesi con benzina più economica figurano il Venezuela e diverse nazioni africane e asiatiche, mentre nessun Paese europeo rientra nella top 10 delle destinazioni più convenienti.