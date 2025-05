Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Nuova campagna Vacanze Sicure 2025: tutti i dettagli dell'iniziativa

Con la bella stagione che si avvicina a grandi passi è tempo anche di vacanze on the road. Le strade italiane presto si riempiranno di vetture di vacanzieri che gireranno in lungo e in largo per la Penisola, per staccare un po’ dalla routine del lavoro. Naturalmente, prima di mettersi al volante per lunghi tragitti è bene tenere sotto controllo alcuni componenti dell’auto, in particolare le gomme. A BolognaFiere, in occasione di Autopromotec è andata in scena la campagna Vacanze Sicure 2025, per il controllo preventivo dei pneumatici. Questa ha celebrato 23 anni di collaborazione tra Polizia di Stato e Assogomma – Federpneus.

Vacanze Sicure 2025 vedrà il coinvolgimento nello specifico di ben 5 compartimenti della Polizia Stradale: Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Regioni che sono strategiche per il traffico nell’attraversamento dell’Italia da nord a sud e da est a ovest.

L’importanza della prevenzione

Durante la conferenza di presentazione è stato precisato che è stata avviata una fase formativa in aula dedicata agli operatori della Polizia Stradale, che saranno poi impiegati nei rilevamenti su strada. A giugno poi verranno diffusi i risultati dei controlli di quest’anno. Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma ha così dichiarato: “Dare attenzione ai pneumatici è un atto di responsabilità verso sé stessi e gli altri non solo in termini di sicurezza stradale ma anche di attenzione all’ambiente. Dopo oltre vent’anni di attività congiunta con la Polizia Stradale, possiamo dire che Vacanze Sicure ha contribuito in modo concreto a cambiare la percezione degli automobilisti italiani: oggi il pneumatico è finalmente riconosciuto come uno dei principali dispositivi di sicurezza attiva”.

Infine Bertolotti ha rimarcato che ci vuole manutenzione sui pneumatici e in particolare la giusta pressione di gonfiaggio. Vacanze Sicure, dal 2003, ha portato avanti attività di sensibilizzazione e oltre 250mila controlli effettuati sugli autoveicoli della Polizia Stradale. Sempre in questa ottica sono stati organizzati anche eventi in pista su fondi bagnati, asciutti e innevati per rimarcare l’importanza di avere pneumatici sempre al top. Il problema delle gomme lisce era finito al centro della discussione anche durante la scorsa edizione di Vacanze Sicure.

Sempre più controlli

In questi anni poi Assogomma, tramite il gruppo produttori pneumatici Federpneus, ha anche diffuso raccomandazioni tecniche collaborando con la Polizia Stradale per aggiunge controlli anche nei punti vendita. In modo particolare gli agenti della Polizia Stradale stanno completando (tra aprile e maggio), controlli sui pneumatici con spessimetri professionali e schede di rilevazione fornite da Assogomma e Federpneus.

Sono tanti gli aspetti che vengono tenuti sotto controllo come la conformità delle marcature rispetto al libretto, il corretto equipaggiamento stagionale (estivo o invernale) e la presenza di danneggiamenti o usura. Viene controllata anche la profondità del battistrada, con il limite minimo legale che è fissato a 1,6 mm e infine la scadenza della revisione. Tutti i dati raccolti verranno poi utilizzati con un’analisi scientifica condotta secondo un modello ideato dal Politecnico di Torino. Santo Puccia, direttore del servizio di Polizia Stradale ha rimarcato l’importanza di montare sempre pneumatici in buono stato, visto che quelli usurati o danneggiati possono costituire un pericolo non solo per noi stessi, ma anche per le altre vetture presenti in strada.