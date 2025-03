La Polizia Stradale ha segnalato un grave episodio sulle strade: un'auto omologata per cinque con otto passeggeri a bordo, compreso un bambino tenuto in braccio

Fonte: ANSA Otto persone a bordo di un'auto omologata per cinque: multato conducente

L’Autostrada A22, arteria vitale per i collegamenti nel Nord Italia, è costantemente oggetto di scrupolosi controlli da parte degli agenti della Polizia Stradale, impegnati quotidianamente a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Recentemente, l’attività di vigilanza ha portato al ritiro di otto patenti di guida a seguito di diverse infrazioni al Codice della Strada. Questo dato evidenzia l’importanza di una condotta di guida responsabile e il costante impegno delle forze dell’ordine nel contrastare comportamenti pericolosi. Un caso arrivato alla ribalta è quello di un veicolo omologato per 5, con a bordo ben 8 persone. Inevitabilmente una multa.

In 8 persone su un’auto da 5

Dicevamo, un episodio particolarmente allarmante, segnalato dalla Polizia Stradale in una nota, ha riguardato il comportamento irresponsabile di un conducente straniero che trasportava otto passeggeri a bordo di un’auto omologata per cinque. Tra questi, un bambino di meno di tre anni era tenuto in braccio, in totale spregio delle norme di sicurezza e del benessere del minore. Questa condotta, oltre a costituire una palese violazione del Codice della Strada, evidenzia una grave mancanza di consapevolezza dei rischi connessi al trasporto di un numero eccessivo di persone e alla mancata adozione di adeguate misure di protezione per i bambini.

L’importanza delle cinture di sicurezza

Questo episodio paradossale ha accesso una lampadina sulla questione della sicurezza e sull’utilizzo delle cinture di sicurezza. La Polizia Stradale ha dedicato molta al rispetto di questa norma, anche alla luce della campagna europea “Seatbelt’”, intensificando i controlli sulle arterie stradali di competenza, con verifiche mirate all’allacciamento delle cinture da parte di tutti gli occupanti dei veicoli. I risultati di questi controlli hanno evidenziato come, su un numero imprecisato di persone controllate, solo due avevano le cinture regolarmente allacciate, mentre tutte le altre sono state sanzionate con una multa.

La violazione delle disposizioni sull’uso delle cinture di sicurezza comporta una sanzione amministrativa che va da 83 a 332 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Queste sanzioni, che possono apparire severe, sono giustificate dall’importanza fondamentale delle cinture di sicurezza nel ridurre significativamente il rischio di lesioni gravi o mortali in caso di incidente stradale.

Ulteriori violazioni al Codice

Tra le violazioni più frequenti che hanno determinato il ritiro della patente, spiccano l’utilizzo del telefono cellulare alla guida, con ben tre casi accertati. L’uso del telefonino mentre si è al volante rappresenta una grave distrazione, aumentando significativamente il rischio di incidenti a causa della ridotta attenzione e dei tempi di reazione rallentati. Altre tre patenti sono state ritirate per sorpassi vietati da parte di veicoli pesanti. Questa manovra, particolarmente rischiosa in autostrada a causa delle elevate velocità e delle dimensioni dei mezzi coinvolti, mette seriamente a repentaglio la sicurezza propria e degli altri automobilisti.

Le attività di controllo non si sono limitate alle infrazioni che comportano il ritiro della patente. Gli agenti hanno inoltre contestato la guida a bordo di veicoli privi di assicurazione obbligatoria a tre conducenti. La mancanza di copertura assicurativa non solo è una violazione di legge, ma espone anche a gravi conseguenze economiche in caso di incidente con danni a terzi.

La Polizia Stradale ha inoltre sottolineato la particolare attenzione rivolta alla protezione dei bambini, evidenziando come l’utilizzo corretto dei seggiolini rappresenti una misura fondamentale per la loro sicurezza. I bambini, a causa della loro fragilità fisica, sono particolarmente vulnerabili in caso di impatto, e l’impiego di sistemi di ritenuta adeguati alla loro età e al loro peso è cruciale per minimizzare le conseguenze di un eventuale sinistro.