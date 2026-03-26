Alphabet Italia, l’oro della sostenibilità che guida il futuro del business

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

La sostenibilità, quando è concreta, ha il peso dell’oro. Alphabet Italia, società di noleggio a lungo termine del BMW Group, conquista la Gold Medal EcoVadis con un punteggio di 85/100, entrando nel top 5% delle aziende valutate a livello globale. Un risultato che certifica una strategia ESG strutturata, coerente e capace di trasformare la mobilità aziendale in un modello di responsabilità contemporanea.

L’eccellenza ESG diventa una firma di stile

Non solo numeri: una visione che costruisce valore nel tempo . La Gold Medal EcoVadis rappresenta molto più di un riconoscimento formale. È la conferma di un percorso solido, costruito passo dopo passo, che porta Alphabet Italia a rafforzare il proprio posizionamento tra i protagonisti della mobilità aziendale sostenibile. Dopo la medaglia d’argento, l’azienda compie un salto di qualità significativo, migliorando le performance in tutti i 21 criteri di sostenibilità analizzati dalla piattaforma internazionale.

Il risultato fotografa un’evoluzione concreta: sostenibilità integrata nei processi decisionali, nella governance e nella gestione della filiera. Una crescita armonica che dimostra come l’approccio ESG non sia una dichiarazione di intenti, ma una struttura operativa capace di incidere davvero sul business.

I quattro pilastri della sostenibilità contemporanea

Ambiente, persone, etica e filiera: la responsabilità diventa sistema. Il rating EcoVadis si basa su quattro pilastri strategici — Ambiente, Lavoro e Diritti Umani, Etica e Acquisti Sostenibili — elementi che oggi definiscono la credibilità di un’impresa nel panorama internazionale. Alphabet Italia ha rafforzato politiche, procedure e sistemi di controllo in ciascuna di queste aree, dimostrando una crescita equilibrata e misurabile.

Un approccio che racconta una trasformazione culturale oltre che organizzativa: dalla riduzione dell’impatto ambientale alla valorizzazione delle persone, fino alla qualificazione sostenibile dei fornitori. La sostenibilità diventa così una scelta quotidiana, integrata nella strategia industriale.

Il valore del lavoro di squadra

La sostenibilità come impegno condiviso . «Il conseguimento della Gold Medal EcoVadis con un punteggio di 85/100 è per noi motivo di grande orgoglio», ha dichiarato Marco Girelli, Presidente e Amministratore Delegato di Alphabet Italia, sottolineando come il risultato sia il frutto di un lavoro corale e di una visione condivisa. La sostenibilità non è un obiettivo isolato, ma un percorso che coinvolge competenze, processi e cultura aziendale. Un impegno che rafforza la credibilità dell’azienda nei confronti di clienti, partner e stakeholder.

Mobilità aziendale: il futuro è già in movimento

Dalla consulenza e-Mobility alla gestione delle emissioni. Alphabet interpreta la mobilità come un ecosistema in evoluzione, dove innovazione digitale e responsabilità ambientale procedono insieme. Tra le soluzioni proposte figurano strumenti come Alphabet Mobility Budget, Alphabet App e servizi di consulenza dedicati all’elettrificazione delle flotte, oltre a programmi di Emission Consulting come Alphabet Carbon Manager, pensati per supportare le aziende nella riduzione dell’impronta di carbonio.

Con oltre 800.000 veicoli gestiti in 38 Paesi, Alphabet rappresenta una realtà globale capace di coniugare efficienza operativa e visione sostenibile, mantenendo gli elevati standard qualitativi del BMW Group.

Una leadership che guarda lontano

La sostenibilità diventa vantaggio competitivo. Oggi la mobilità aziendale non è più solo una questione di costi o gestione flotte: è un elemento strategico capace di generare valore nel lungo periodo. Il riconoscimento EcoVadis conferma che Alphabet Italia ha scelto di interpretare il cambiamento con metodo, concretezza e continuità.