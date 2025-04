Arte e inclusività al centro della mobilità del futuro per Volvo

Nel cuore della Milano che cambia, durante la Design Week e la Art Week 2025, Volvo Studio Milano si fa protagonista di una nuova forma di dialogo tra arte, urbanistica e sostenibilità. Lo fa con All the Feels, within an Evolving Landscape, progetto multidisciplinare firmato dal fotografo Ramak Fazel.

Un progetto tra arte, città e valori

Volvo, da sempre attenta ai cambiamenti sociali e culturali, arricchisce il suo percorso nella Milano Design Week con un’iniziativa artistica che è anche un manifesto di inclusività e visione urbana sostenibile. Il progetto All the Feels, within an Evolving Landscape nasce da un’idea condivisa tra l’artista Ramak Fazel, la galleria Viasaterna e il Volvo Studio Milano, con il supporto della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano Onlus e Portanuova.

Due gli spazi coinvolti: la piazza Alvar Aalto, dove un’installazione pubblica invita il visitatore a osservare con nuovi occhi la skyline di Portanuova, e gli ambienti interni del Volvo Studio Milano, che ospitano una mostra fotografica dell’artista.

Una skyline da riscoprire: visori e modelli tattili

L’intervento esterno prevede cinque visori in alluminio – rivisitazione dei classici cannocchiali panoramici italiani – che puntano su altrettanti edifici simbolo della nuova Milano: Torre UniCredit, Bosco Verticale, Biblioteca degli Alberi, Palazzo Lombardia e la chiesa di San Gioachimo. Ogni visore è dotato di una lastra forata, ispirata alle antiche macchine fotografiche a banco ottico, che trasforma l’atto di guardare in una riflessione sul tempo e sul cambiamento.

Fonte: Virgilio Motori

A completare l’esperienza, modelli in scala accessibili anche al tatto e corredati da testi in braille e a contrasto visivo: una soluzione voluta da Fazel per rendere l’esplorazione fruibile anche da persone non vedenti o ipovedenti. Il messaggio è chiaro: la città evolve, ma deve rimanere accessibile a tutti.

Dentro il Volvo Studio: fotografie, memoria e identità

All’interno del Volvo Studio Milano, l’esposizione continua con una selezione di immagini tratte dal progetto Milan Unit e alcune nuove opere realizzate per l’occasione. Spiccano tra queste fotografie dal forte valore autobiografico: immagini di auto Volvo legate alla giovinezza dell’artista e alla sua esperienza milanese, racchiuse nella domanda “Where is the Volvo in yours?”, manifesto emozionale che unisce l’identità del brand al vissuto individuale.

Ramak Fazel: uno sguardo che attraversa le città

Fotografo americano di origini iraniane, Ramak Fazel è una figura cosmopolita che ha intrecciato il proprio percorso artistico con la città di Milano fin dagli anni Novanta. La sua capacità di raccontare i luoghi attraverso dettagli inediti e prospettive inaspettate si rivela ancora una volta potente, capace di legare visioni personali e collettive in un’unica narrazione urbana.

Fonte: Virgilio Motori

Per Fazel, osservare è un atto di responsabilità, e il paesaggio urbano non è solo estetica ma memoria, identità e possibilità. Il progetto per Volvo ne è la dimostrazione: un’opera site-specific che invita a prendersi il tempo di guardare con attenzione ciò che cambia intorno a noi.

Portanuova, emblema di un futuro sostenibile

La scelta del quartiere Portanuova non è casuale. Primo distretto al mondo a ottenere la doppia certificazione LEED e WELL for Community, rappresenta oggi uno dei modelli più avanzati di riqualificazione urbana in Europa. Volvo ne ha fatto il proprio punto di riferimento per eventi e lanci strategici, come quello del SUV elettrico EX30, la vettura più sostenibile mai realizzata dal marchio, presentata proprio qui nel 2023.

Attraverso All the Feels, Volvo ribadisce il proprio impegno verso un’urbanistica intelligente, accessibile e green. Un impegno che si concretizza anche nell’obiettivo della neutralità climatica entro il 2040, tratto distintivo del percorso elettrificato intrapreso dalla Casa svedese.

Volvo Studio Milano: cultura, dialogo e innovazione

Inaugurato nel 2017, il Volvo Studio Milano si è affermato come un hub culturale nel cuore della città. Non un semplice showroom, ma uno spazio dedicato alla condivisione di valori: sostenibilità, design, sicurezza e tecnologia si fondono con arte e musica in un calendario di eventi pensato per coinvolgere il pubblico in modo autentico.

La collaborazione con Ramak Fazel e con realtà culturali milanesi testimonia l’intenzione di Volvo di andare oltre la mobilità, partecipando attivamente alla costruzione del futuro urbano. Uno spazio dove il racconto del marchio si fa esperienza e la persona torna al centro di ogni scelta.

Fonte: Virgilio Motori

Un evento da vivere fino a settembre

L’installazione sulla piazza Alvar Aalto è stata resa accessibile gratuitamente tutti i giorni fino al 15 aprile. La mostra interna, invece, rimarrà visitabile fino al 27 settembre 2025 negli orari di apertura dello Studio. Con All the Feels, within an Evolving Landscape, Volvo non si è limitata a partecipare alla Milano Design Week: ne è diventata protagonista, offrendo uno spazio in cui arte, architettura, accessibilità e sostenibilità dialogano davvero. Un invito a osservare, riflettere e – perché no – lasciarsi emozionare.