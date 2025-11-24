Brembo accende la passione ad EICMA 2025

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Dove la passione incontra la tecnologia, così Brembo si presenta ad EICMA quest’anno, portando un messaggio preciso: innovare non è solo guardare avanti, è far vibrare il cuore degli appassionati. E tra le novità, spicca una piccola, grande rivoluzione dedicata ai “tribù” della pista: TrackTribe.

TrackTribe: la community digitale che porta la pista nel quotidiano

C’è un momento, ad EICMA, in cui la folla rallenta: è quando allo stand Brembo si parla di TrackTribe. Una piattaforma pensata non solo per i professionisti, ma soprattutto per chi vive la pista come un rituale—domeniche all’alba, tute ancora umide, amici che diventano compagni di avventure.

TrackTribe nasce per loro: permette di monitorare e analizzare le sessioni di guida, confrontarsi con una community dedicata, capire dove si può frenare un attimo dopo, entrare un filo più puliti, migliorare giro dopo giro.

Tutto grazie alla centralina e ai sensori installati sulla moto, che trasformano la guida in dati e i dati in crescita personale. Non è solo telemetria: è appartenenza. È la cultura della pista resa accessibile, condivisa, viva.

Un ecosistema che cresce: dai freni all’identità dei brand del gruppo

Accanto a TrackTribe, Brembo porta a Milano un racconto ampio, corale, che parla di identità e di futuro. A cominciare da Öhlins, che svela in anteprima il suo nuovo visual identity: una dichiarazione elegante e muscolare insieme, pensata per dialogare con una generazione di appassionati sempre più esigenti e consapevoli.

Dall’altra parte, BYBRE continua la sua crescita con nuovi componenti dedicati alle moto di piccola e media cilindrata—innovazioni che parlano ai giovani, a chi sta costruendo ora il proprio legame con le due ruote.

La personalizzazione come stile di vita

Chi frequenta EICMA lo sa: tra uno stand e l’altro, si respira un estro creativo che è quasi moda. Brembo intercetta questo spirito con le nuove HyPure colorate e con il kit RCS Corsa Corta 50° Anniversario. Un tributo alla storia, ma anche un invito a rendere ogni moto un pezzo unico, come un accessorio scelto con cura.

Oltre la moto: l’ingresso nel mondo MTB

E poi c’è la sorpresa: per la prima volta il marchio entra nel bike racing con la mountain bike del Team Specialized Gravity, equipaggiata con un impianto frenante Brembo sviluppato per sfidare i limiti e le discese più brutali della UCI World Cup. Un segnale forte, quasi un’apertura di capitolo: la tecnologia racing non ha confini.

Brembo ad EICMA non si è limitata a mostrare tecnologia: ci ha raccontato un modo di vivere le due ruote innovativo. E TrackTribe, con la sua anima digitale e comunitaria, è il simbolo perfetto di questa nuova stagione—fatta di dati, sì, ma soprattutto di passione.