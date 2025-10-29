Brembo Solutions e Microsoft Italia: quando l’intelligenza artificiale diventa formula magica

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Non è alchimia, ma quasi. Brembo Solutions e Microsoft Italia hanno unito le forze per portare sul mercato globale un’innovazione che promette di cambiare il volto della ricerca e sviluppo: si chiama ALCHEMIX, ed è la soluzione di intelligenza artificiale che crea formule innovative in pochi minuti, là dove prima servivano mesi di lavoro.

Una collaborazione che accelera il futuro

L’annuncio, arrivato a Milano durante un evento congiunto nella Microsoft House, segna una nuova fase nella partnership strategica tra Brembo Solutions – la business unit del gruppo Brembo dedicata all’AI industriale – e Microsoft Italia. La soluzione ALCHEMIX debutta ufficialmente su Microsoft Marketplace, aprendo la strada alle imprese di ogni dimensione per accedere a un laboratorio digitale che riduce tempi e costi di sviluppo, migliora la produttività e rende più sostenibili le formulazioni.

ALCHEMIX: l’arte di inventare nuove combinazioni

Nato dal Brembo Inspiration Lab in Silicon Valley e sviluppato dal Team Data Science e AI di Brembo, ALCHEMIX sfrutta algoritmi generativi avanzati per creare combinazioni di materiali e ingredienti. Una tecnologia che, all’interno di Brembo, è già stata impiegata per progettare materiali d’attrito destinati ai sistemi frenanti, ma che oggi diventa software-as-a-service per settori molto diversi tra loro: dal Food & Beverage alla cosmetica, fino alla chimica.

Il primo caso d’uso? Una multinazionale del Food & Beverage che ha scelto ALCHEMIX per sviluppare formule più innovative e sostenibili.

Un vantaggio competitivo per le imprese

«Con il nostro approccio AI•DOING – ha spiegato Fabio Menichini, Senior Manager di Brembo Solutions – portiamo l’intelligenza artificiale dentro i processi industriali, traducendo la ricerca in vantaggi concreti per efficienza e competitività».

Un entusiasmo condiviso da Microsoft Italia: «ALCHEMIX è la dimostrazione di come i nostri partner stiano sfruttando le tecnologie di Microsoft per accelerare la trasformazione digitale e rendere accessibile l’AI generativa anche alle realtà più piccole», ha dichiarato Mario Santagostino, Head Manufacturing & Mobility di Microsoft Italia.

Dall’alchimia all’industria

Se in passato l’innovazione industriale era spesso questione di intuizioni isolate, oggi la digitalizzazione la rende un processo rapido e condivisibile. ALCHEMIX non è un sogno da laboratorio, ma una soluzione concreta che porta l’alchimia dei materiali nel cloud: un ponte tra il saper fare manifatturiero e le potenzialità illimitate dell’intelligenza artificiale.

Un passo che conferma ancora una volta il ruolo di Brembo non solo come leader della tecnologia frenante, ma come attore protagonista dell’innovazione digitale in ambito industriale.