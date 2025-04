Brembo veste la performance del colore e le pinze freno diventano oggetti di design al Fuorisalone 2025

Al Fuorisalone 2025, l’azienda leader nei sistemi frenanti presenta i tre colori più amati dal pubblico: mirtillo, zafferano e oro. Un connubio perfetto tra innovazione tecnica e sensibilità estetica. Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno, Brembo riafferma il suo ruolo da protagonista fuori dai circuiti di gara e torna al Fuorisalone, l’appuntamento più atteso del design internazionale. Presso lo spazio Sesia&Co., a Palazzo Bocconi in Corso Venezia 48, il leader mondiale della frenata presenta una nuova collezione cromatica delle sue iconiche pinze: mirtillo, zafferano e oro. Niente tricolore, dunque, ma una scelta dettata dal gusto del pubblico, che ha selezionato queste tre nuance tra le dodici proposte nel 2024.

Tre tonalità, mille interpretazioni: la voce del pubblico detta il trend

Non è un esercizio di stile fine a sé stesso, ma un progetto di co-creazione tra l’azienda e il suo pubblico. I tre colori ora protagonisti dell’installazione milanese sono il risultato di un sondaggio che ha coinvolto clienti e visitatori dello scorso Fuorisalone. La palette selezionata – composta dal blu intenso del mirtillo, dal caldo giallo zafferano e dall’elegante oro – è frutto della collaborazione con Sesia&Co., partner strategico per l’introduzione delle pinze freno nel mondo dell’interior design.

Fonte: Virgilio Motori

Dalla pista al living: le pinze Brembo diventano oggetti d’arredo

Lontano dalle solite applicazioni tecniche, Brembo reinterpreta le sue pinze come elementi di design contemporaneo. La BM6 oro, celebrativa dei 50 anni del brand nel motorsport, è ora esposta come una scultura tecnica e simbolica. La gamma X-Style, invece, si declina nei colori mirtillo e zafferano, pensata per i guidatori appassionati che non rinunciano alla personalizzazione. Questi componenti, pur mantenendo la loro funzionalità, si trasformano così in veri e propri oggetti di culto estetico.

Fonte: Virgilio Motori

Dettagli che fanno la differenza: il design incontra il lusso

A coronare questa edizione, un packaging esclusivo dedicato ai tre nuovi colori, curato fin nei minimi dettagli per esaltare la raffinatezza dell’oggetto. Brembo conferma così la sua vocazione alla ricerca stilistica, offrendo un’esperienza che va oltre la pura funzionalità del componente meccanico. Ogni confezione è un tributo al connubio tra precisione ingegneristica e cultura del bello, in perfetta sintonia con lo spirito del Fuorisalone.

Tecnologia, estetica e visione: Brembo reinterpreta la mobilità del futuro

Pur restando fedele alla sua anima tecnologica, Brembo continua a esplorare nuovi territori espressivi. La partecipazione al Fuorisalone non è solo una vetrina, ma un vero laboratorio di idee in cui l’azienda testa soluzioni e linguaggi per il futuro. L’obiettivo? Trasformare l’energia in ispirazione, come recita la sua visione strategica, e contribuire a ridefinire il rapporto tra mobilità, design e sostenibilità.

Una storia di eccellenza tra innovazione, performance e stile

Fondata nel 1961, Brembo è oggi presente in 18 paesi con oltre 15.000 dipendenti, 39 impianti produttivi, 10 centri di ricerca e sviluppo e 2 Inspiration Lab. Con un fatturato di 3,84 miliardi di euro nel 2024, il gruppo continua a guidare l’evoluzione dei sistemi frenanti per auto, moto e veicoli commerciali, conquistando oltre 700 titoli nelle competizioni più prestigiose. Il Fuorisalone 2025 è solo l’ultima tappa di un percorso che unisce eccellenza ingegneristica, cultura dell’innovazione e sensibilità artistica.