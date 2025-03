Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Nel pomeriggio del 27 marzo si è consumato un dramma all’altezza di piazza Vittorio Veneto, sul ponte Vittorio Emanuele I, di Torino. Un autista ha perso il controllo del suo bus, investendo tre donne per poi inabissarsi nel fiume Po, dopo un balzo da un ponte nel centro del capoluogo piemontese. Sul posto sono subito arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, con i sommozzatori in azione, oltre ai sanitari e alle forze dell’ordine.

Deceduto l’autista, in ospedale le 3 donne investite

Per l’autista non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato recuperato vivo dai Vigili del Fuoco, anche se incosciente, tuttavia i sanitari non sono riusciti a rianimarlo e hanno dovuto prendere atto del decesso. Sul pullman, per fortuna, non erano presenti passeggeri. Prima di precipitare dal ponte, il mezzo turistico ha colpito tre donne, che sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Cto. Avrebbero riportato alcune contusioni ma non sono in gravi condizioni. Hanno, rispettivamente, subito una frattura all’omero, un trauma al ginocchio e contusioni varie.

Le Forze dell’Ordine, con l’aiuto dei sommozzatori, hanno controllato che non vi fossero ulteriori persone nelle acque del fiume. Il mezzo si è parzialmente inabissato, dopo aver sfondato il parapetto all’altezza dei Murazzi. A intervenire sono state le squadre dei Vigili del Fuoco, insieme ai sommozzatori. Non sono arrivate ulteriori segnalazioni di dispersi.

Fonte: IPA

Il racconto di un testimone

Al quotidiano La Stampa, un canottiere, rimasto anonimo, che stava per uscire con la sua imbarcazione sul fiume, ha dichiarato: “A un certo punto ho sentito come se una bomba fosse esplosa. Mi sono girato e ho visto un pullman privato che è caduto nel fiume Po, probabilmente il conducente avrà avuto un malore o si sarà distratto per un momento ed è scivolato il pullman nel Po. Ho sentito un mio istruttore dire ‘pullman, pullman, pullman’ con tutta la sua voce. Poi si sono scaraventati sulle barche e hanno preso i salvagenti e sono andati dove è caduto il pullman. Hanno cominciato a rompere vetri e hanno tirato fuori una persona. Era l’unica persona presente su quel pullman privato. Era il conducente e lo hanno tirato fuori perché, nel frattempo, sono arrivati i soccorritori, le ambulanze e le volanti, ma dopo 10 minuti di massaggio cardiaco non ce l’ha fatta“.

“In questo momento, il pensiero e la vicinanza della città vanno ai familiari della vittima di questo drammatico incidente e alle persone rimaste ferite. Le dinamiche sono ancora in corso di accertamento ma le conseguenze, a quanto si apprende, avrebbero potuto essere ancora più gravi. Un ringraziamento particolare a tutte le Forze dell’Ordine che sono intervenute, ai Vigili del Fuoco, ai sommozzatori, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile della Città di Torino“, ha annunciato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, esprimendo la propria vicinanza alla famiglia dell’autista deceduto.