Car of the Year 2024: il trionfo della Renault Scénic

Renault Scénic ha ottenuto il prestigioso titolo di Car of the Year. L’annuncio dell’Auto dell’Anno 2024 è arrivato dalla Svizzera, aprendo col botto la prima giornata del Salone di Ginevra, quella dedicata alle anteprime per la stampa (l’apertura al pubblico è prevista da mercoledì 28 febbraio a domenica 3 marzo, mentre martedì 27 è in programma il Vip Day). Con 329 punti, l’auto ha preceduto BMW Serie 5 e Peugeot 3008, rispettivamente seconda e terza, con 308 e 197 punti. La votazione ha coinvolto una giuria di 59 giornalisti provenienti da 22 paesi.

Un bis trionfale

Per la Scénic si tratta della seconda assegnazione di un Car of the Year: prima del titolo 2024, l’auto era già stata nominata Auto dell’Anno nel 1997, quando dettava moda in Europa con le sue forme da monovolume compatta. Parliamo di un bis che era finora riuscito solo a un’altra Renault, la Clio (1991, 2006), nonché alla Volkswagen Golf (1992, 2013) e alla Toyota Yaris (2000, 2021). La doppietta, peraltro, porta a ben sette i titoli della Casa francese. Staccando Peugeot (sei assegnazioni), la Régie si conferma seconda tra le Case più premiate alle spalle di Fiat, che di titoli ne ha ben nove: oltre che con la Scénic e la Clio, la Casa è nell’albo d’oro con la Mégane II (2003) e con le più risalenti 9 (1982) e 16 (1966).

Fuori dal podio, l’elenco delle sette finaliste comprendeva anche Kia EV9 (190 punti), Volvo EX30 (168 punti), BYD Seal (131 punti) e Toyota C-HR (127 punti). Questi modelli sono stati scelti da un gruppo più ampio che annoverava, tra i modelli più importanti, anche Fiat 600e, oltre a BMW XM, ad altre BYD e alle varie Ford Bronco, Honda CR-V, e:NY1 e ZR-V. Non solo: nel primo gruppo erano presenti anche le Hyundai Ioniq 6 e Kona, Jeep Grand Cherokee, Lexus RZ e Lucid Air, senza dimenticare le varie Mercedes-Benz Classe E ed EQE SUV, Nio ET7 e lRenault Espace, oltre a Smart #1 e Volkswagen ID.

La vittoria di Renault Scénic non è soltanto un riconoscimento al suo design innovativo e alla sua affidabilità, ma rappresenta anche un simbolo del ritorno in auge dei veicoli familiari compatti. Con questa vittoria, la Casa francese si conferma ancora una volta leader nel settore automobilistico, continuando a spingere i confini dell’innovazione e della qualità. La Scénic del 2024 è un perfetto connubio tra eleganza, tecnologia e sostenibilità, incarnando l’essenza stessa della moderna guida automobilistica.

Renault Scénic ha dimostrato di essere molto più di un’auto familiare comune, ma piuttosto un’icona dell’industria automobilistica globale, unendo stile, funzionalità e sostenibilità in un unico pacchetto affascinante. La sua vittoria come Car of the Year 2024 è un tributo alla sua eccellenza e un riconoscimento del suo impatto duraturo sul mercato automobilistico mondiale.