Oltre l’automobile, dentro il design del mondo Cupra

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Alla Milano Design Week 2026 CUPRA sceglie di andare oltre la semplice esposizione automotive e firma un progetto che parla di creatività, innovazione e identità. Nel cuore di Corso Como, il CUPRA Garage Milano si trasforma anche quest’anno in uno spazio immersivo dove il design dialoga con tecnologia, materia e intelligenza artificiale, raccontando una nuova idea di futuro.

Il Fuorisalone secondo CUPRA

CUPRA al Fuorisalone porta una visione, la SUA visione del futuro dell’auto. Per l’edizione 2026 della Milano Design Week il brand interpreta il concetto di “Essere Progetto” come qualcosa che supera il prodotto stesso, trasformando il design in esperienza culturale e sensoriale.

Il palcoscenico è quello del CUPRA Garage Milano, in Corso Como 1, ormai diventato uno degli indirizzi più riconoscibili del design contemporaneo durante la settimana milanese. Qui il marchio spagnolo non si presenta soltanto come costruttore automobilistico, ma come interprete di un linguaggio creativo che mescola performance, ricerca estetica e innovazione digitale.

Beyond the Known: il fascino dell’ignoto

Il concept scelto, “Beyond the Known”, racconta perfettamente questa filosofia. L’idea è quella di spingersi oltre ciò che è già conosciuto, esplorando nuove forme espressive attraverso il parametric design, la sperimentazione materica e il dialogo con l’intelligenza artificiale. In questo universo creativo è la materia a suggerire la forma, ribaltando le logiche tradizionali del design industriale. Superfici, texture e dettagli assumono così un ruolo centrale, diventando parte di una narrazione che coinvolge tutti i sensi. Il risultato è un ambiente immersivo che sembra sospeso tra artigianalità e futuro digitale.

Colour&Trim: il dettaglio che crea identità

È qui che entra in gioco il lavoro sul Colour&Trim, uno degli elementi più raffinati e sofisticati del progetto CUPRA. Materiali, cromie e finiture non sono semplici decorazioni, ma strumenti capaci di tradurre i valori della Tribe CUPRA in emozioni visive e tattili. A guidare questo percorso creativo è Francesca Sangalli, Head of Colour&Trim and Concept&Strategy di CUPRA, che porta avanti una ricerca capace di fondere tecnologia e sensibilità umana. Una visione che trasforma il design in linguaggio identitario e culturale.

Quando il design diventa esperienza

Alla Milano Design Week 2026 CUPRA conferma così la propria capacità di parlare non soltanto agli appassionati di auto, ma anche a chi vede nel design una forma di cultura contemporanea. Perché oggi il vero lusso non è soltanto possedere un oggetto bello, ma vivere un’esperienza capace di lasciare un segno.