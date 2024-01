Guardrail infilza l’auto: automobilista miracolato nell’incidente

L'incidente è avvenuto in provincia di Vicenza e non ci sono stati feriti.

Un incidente ‘spettacolare’ finito fortunatamente senza feriti, si è verificato a Schio (Vicenza). I Vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti sul posto e hanno trovato una vettura che era andata a finire contro il guardrail.

Il guardrail aveva letteralmente trafitto l’auto dal cofano al bagagliaio: per fortuna la lamiera è rimasta di fianco al posto del guidatore, che è uscito da solo dall’auto e completamente illeso, a parte l’enorme spavento. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto e tagliato il guardrail, per permettere la rimozione del mezzo.

Guardrail e sicurezza

Nonostante i guardrail nascano per contenere i veicoli che potrebbero uscire dalla carreggiata in caso di impatto, spesso sono invece la causa di incidenti gravi per motociclisti e automobilisti. Sono sono sempre di più le associazioni che si battono per chiedere barriere più moderne, e che sostengono che classificare come “protezioni” i guardrail, per lo meno la maggior parte di quelli che costeggiano le nostre strade, è ormai inopportuno.

In questo senso una società sudcoreana “Eti Korea” ha realizzato un innovativo guardrail chiamato “ETI Roller System” (nel video sopra la dimostrazione del suo funzionamento). Questo particolare guardrail è composto da ammortizzatori rotanti di plastica che assorbono l’impatto, limitando i danni dovuti ad un forte impatto.

La particolarità è che questo sistema, in caso di impatto, riesce a rimettere il veicolo verso la strada. Il “roller system” è già stato installato su diverse strade ritenute pericolose in Corea. In Europa invece gli Enti preposti alla sicurezza stradale hanno valutato il fatto che la funzione di “elastico” del Roller System possa innescare ulteriori incidenti con i veicoli sopravvenienti.