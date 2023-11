Guida e Vai: patente evoluta, sicurezza al centro

Nel panorama della formazione per il conseguimento della patente di guida, spunta un nuova grande cuore: Guida e Vai. Una formula che piace ai giovani e che attraverso un rivoluzionario sistema didattico, Neith, non solo offre una preparazione ottimale per l’esame, ma pone al centro della formazione dei ragazzi la sicurezza stradale. L’ approccio è di quelli innovativi e coinvolgenti, che trasformano il processo di apprendimento, da rigido e fisso a una nuova modalità flessibile e dinamica .

Guida e Vai è nato pensando ai giovani, un su misura per loro, sempre sotto pressione e con uno stile di vita frenetico. Neith si propone a supporto dello studio off line tradizionale, con un metodo on line efficace e completo attraverso insegnanti specializzati e autoscuole del network, facendo diventare una realtà, la libertà di studiare in un ambiente confortevole e familiare, anche per gli esami della patente di guida.

Tuttavia, l’innovazione di Neith va oltre la preparazione all’esame di guida. Attraverso l’iniziativa “Guida e Vai con Sicurezza”, incluso nel pacchetto, c’è un corso di guida che sottopone il ragazzo a vivere situazioni di tutti i generi, anche quelle straordinarie, riprodotte, però, in condizioni di sicurezza.

Questo corso diventa fondamentale al fine di sensibilizzare chi si approccia per la prima volta alla guida , alla reale situazione in strada e i conseguenti pericoli in caso di difficoltà. Questa piattaforma nasce con l’obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali, unendo le forze con le autoscuole italiane che condividono lo stesso valore fondamentale: la protezione per i giovani e la sicurezza stradale. Questo progetto parte da una storia vera, quella di un bambino che perde suo padre in un incidente stradale, e che diventato grande decide di trasformare il veleno in medicina. E’ così che Salvatore Ambrosino, fonda Guida e Vai, e dedica la propria vita a parlare, promuovere e insegnare la guida sicura.

I corsi di “Guida e Vai con Sicurezza” non sono solo una novità nel panorama dell’istruzione stradale, ma rappresentano un cambiamento radicale nel percorso formativo per ottenere la patente. Più di 100 istruttori abilitati si dedicano a un programma intensivo di tre giorni, enfatizzando la teoria, la pratica e un esame finale che rilascia un certificato di abilitazione. L’obiettivo è preparare gli insegnanti a trasmettere ai propri allievi non solo le competenze tecniche, ma soprattutto l’importanza di una guida consapevole e responsabile.

La visione di Guida e Vai è quella di cambiare il futuro della guida, con corsi che insegnano agli automobilisti come affrontare situazioni critiche e ridurre significativamente il rischio di incidenti. Inoltre, l’impegno verso la sicurezza stradale si estende attraverso i corsi di guida sicura, un’esperienza pratica intensa, svolta in piste attrezzate, dove gli allievi possono mettere in pratica le conoscenze acquisite, superando i propri limiti e le paure legate alla guida.

Neith non è solo un sistema di apprendimento, ma una missione volta a trasformare la cultura della guida. Attraverso la fusione di tecnologia, didattica innovativa e un impegno reale verso la sicurezza stradale, Guida e Vai porta avanti la sua missione verso una nuova generazione di automobilisti consapevoli, responsabili e pronti a rendere le strade più sicure per tutti.