Hyundai Mission to Blue: quando la mobilità si prende cura del mare

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Ci sono progetti che vanno oltre l’automobile. Per Hyundai, la sostenibilità non si misura soltanto in chilometri a zero emissioni, ma anche nella capacità di lasciare un’impronta positiva sul territorio. È con questo spirito che nasce il nuovo capitolo di Mission to Blue, l’iniziativa che approda a Livorno e trasforma la tutela del mare in un impegno concreto, fatto di innovazione, collaborazione e responsabilità condivisa.

Il mare come nuova frontiera della sostenibilità

Per Hyundai il concetto di mobilità sostenibile non si esaurisce sotto il cofano delle proprie vetture. L’orizzonte si allarga fino alle coste italiane, dove l’acqua diventa una risorsa da proteggere con la stessa determinazione con cui il marchio investe nell’elettrificazione.

Dopo una prima iniziativa realizzata a Milano, Mission to Blue arriva a Livorno, città che vive in simbiosi con il mare e che rappresenta uno dei luoghi simbolo della biodiversità mediterranea. Affacciata sul Santuario Pelagos, l’area marina internazionale dedicata alla tutela dei cetacei, Livorno diventa il palcoscenico ideale per un progetto che punta a preservare uno degli ecosistemi più preziosi del nostro Paese.

Tecnologia al servizio dell’ambiente

La sostenibilità è fatta di azione. Per questo Hyundai, insieme a LifeGate e alla Water Defenders Alliance, ha scelto di dotare il Marina Livorno D-Marin di uno speciale kit antinquinamento composto da dieci grandi spugne assorbenti progettate per intervenire rapidamente in caso di sversamenti accidentali di oli e idrocarburi.

Il cuore dell’intervento è la tecnologia FoamFlex, un brevetto italiano capace di assorbire fino a trenta volte il proprio peso in sostanze oleose senza trattenere acqua. Ancora più interessante è la sua natura riutilizzabile: ogni elemento può essere impiegato fino a 200 volte, recuperando quasi integralmente gli oli raccolti che vengono successivamente avviati alla filiera del riciclo. Un chilogrammo di FoamFlex, nel corso della sua vita operativa, può assorbire fino a 6.000 chilogrammi di idrocarburi, contribuendo in maniera concreta alla prevenzione dell’inquinamento marino.

Una rete che unisce imprese e territorio

Mission to Blue è parte della Water Defenders Alliance, il progetto coordinato da LifeGate che mette insieme aziende, istituzioni, porti, ricerca scientifica e comunità locali con un obiettivo comune: difendere gli ecosistemi acquatici italiani attraverso interventi misurabili e replicabili. L’idea è semplice quanto efficace: trasformare singole iniziative locali in una strategia nazionale capace di proteggere il Mediterraneo e le acque interne, creando un modello in cui innovazione, trasparenza e collaborazione diventano strumenti concreti di tutela ambientale.

Progress for Humanity, molto più di uno slogan

Dietro questa iniziativa c’è la filosofia che Hyundai sintetizza nella propria visione “Progress for Humanity”. Una strategia che va oltre la produzione automobilistica e che si inserisce nel programma internazionale di Creating Shared Value del Gruppo, fondato su tre pilastri: Earth, Hope e Mobility.

La difesa degli ecosistemi marini rappresenta uno degli esempi più tangibili di questo approccio. Non solo elettrificazione, dunque, ma anche attenzione alle risorse naturali, alla biodiversità e alle comunità locali, nella convinzione che il progresso tecnologico abbia valore soltanto quando migliora concretamente la qualità della vita delle persone.

È una visione che racconta l’evoluzione di Hyundai: da costruttore automobilistico a protagonista di una mobilità capace di dialogare con il territorio e con l’ambiente, dimostrando che oggi innovazione significa anche prendersi cura di ciò che rende possibile il nostro futuro.