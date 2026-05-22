Kia, il design che immagina il futuro partendo dal passato

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Alla Milano Design Week 2026 Kia non si è limitata ad esporre i suoi modelli di punta, ma ha costruito un vero e proprio racconto culturale dove tecnologia, estetica e visione umanistica si sono fusi insieme. Un viaggio attraverso l’evoluzione del marchio, ispirato alla filosofia “Opposites United”, che ci ha portato a conoscere il concept Vision Meta Turismo. E’ attraverso questa mostra che il brand coreano conferma la propria vocazione a trasformare l’auto in un linguaggio creativo capace di dialogare con il mondo del design contemporaneo.

L’auto come manifesto creativo

Alla Milano Design Week 2026 Kia ribadisce un concetto caro alla tradizione del grande design: la forma non è mai fine a se stessa, ma diventa espressione di un’idea di mondo. Il progetto “Resonance of Opposites” racconta proprio questa tensione creativa, dove elementi apparentemente distanti trovano armonia in una nuova sintesi estetica. Il marchio coreano sceglie Milano – da sempre capitale della cultura progettuale – per presentare due percorsi espositivi complementari: Journey of Reflection, al Museo della Permanente, e Journey of Projection, al Salone dei Tessuti. Due itinerari che mettono in scena il processo creativo come viaggio tra introspezione e innovazione, un dialogo tra intuizione artistica e concretezza industriale.

Vision Meta Turismo: il gran turismo nell’era digitale

Protagonista assoluto è Vision Meta Turismo, concept che reinterpreta il mito delle grandi GT degli anni Sessanta proiettandolo nel futuro dell’elettrico. Linee basse e filanti, superfici morbide e geometrie tecniche convivono in un equilibrio raffinato, espressione concreta della filosofia Opposites United. Il progetto unisce tre dimensioni fondamentali: performance di guida, interazione digitale immersiva e comfort da lounge. Un approccio che richiama l’eleganza dei lunghi viaggi di un tempo, quando il piacere del percorso era parte integrante dell’esperienza. L’ispirazione aeronautica emerge nei dettagli, come il design influenzato dai jet e l’uso di elementi tecnici integrati nella carrozzeria, contribuendo a creare una silhouette dinamica ma fluida, quasi sospesa.

Interni immersivi tra analogico e virtuale

L’abitacolo rappresenta uno dei passaggi più affascinanti del progetto: uno spazio concepito come ambiente sensoriale, capace di mettere al centro l’essere umano. Il sedile del guidatore privilegia concentrazione e sportività, mentre quello del passeggero assume un’impostazione lounge, pensata per vivere contenuti digitali immersivi attraverso tecnologie AR. Il volante diventa un’interfaccia evoluta, ispirata ai controller gaming, attraverso cui l’utente può scegliere diverse modalità di esperienza: Speedster, dedicata all’emozione della guida sportiva; Dreamer, ideale per l’ambiente urbano; Gamer, che trasforma il veicolo in hub digitale anche durante le soste

Una visione che dimostra come il confine tra automobile e spazio digitale sia sempre più sottile.

Il linguaggio Opposites United continua a evolversi

La presenza di Kia alla Design Week rappresenta il quarto anno consecutivo di partecipazione, segno di una strategia coerente che pone il design al centro dell’identità del brand. Negli anni precedenti il marchio ha esplorato temi come Intersections Beyond Boundaries e Transcend Journey, dimostrando un approccio culturale sempre più ampio rispetto al semplice prodotto automobilistico. Nel 2026 il percorso evolve ulteriormente, proponendo una visione in cui la mobilità diventa esperienza emotiva, capace di coinvolgere designer, artisti e pubblico in un dialogo interdisciplinare.

Dal concept alla visione di mobilità globale

Fondata nel 1944, Kia è oggi un protagonista globale della mobilità sostenibile, con una presenza in oltre 190 mercati e una crescente gamma di veicoli elettrificati. Il motto “Movement that inspires” sintetizza l’ambizione di trasformare il movimento in una fonte di ispirazione culturale, non soltanto tecnologica. Innovazione veloce e tradizione rassicurante: il viaggio per Kia resta un’esperienza personale, fatta di emozioni, comfort e libertà. Cambiano le tecnologie, ma per loro il desiderio di esplorare resta immutato.