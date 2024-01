Ladri sradicano il bancomat di un distributore per clonare le carte

In provincia di Parma due ladri hanno usato il potente strumento da taglio per sradicare il lettore di un bancomat.

Il flessibile da strumento di lavoro sta diventando negli ultimi giorni un’arma in mano a vandali e ladri per commettere le loro azioni. In questi giorni sta diventando virale l’abbattimento degli autovelox da parte di ‘Fleximan’, l’uomo che usa un flessibile per abbattere i pali su cui vengono montati i controlli elettronici della velocità

In provincia di Parma invece due ladri hanno usato lo stesso piccolo e potente strumento da taglio per sradicare il lettore bancomat di una stazione di servizio. L’azione dei ladri è stata ripresa dalla telecamere a circuito chiuso del distributore: due persone incappucciate e con il volto coperto da mascherine Ffp2, si sono avvicinate alla cassa automatica iniziando ad armeggiare per tagliare il blocco bancomat.

L’obiettivo dei ladri, non era la cassa dove vengono depositati i soldi di chi fa rifornimento, bensì è stato smontato il lettore delle carte di credito che verrà utilizzato per clonare con un microchip le carte di credito di ignari clienti.