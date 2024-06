Nasce World of Volvo: un viaggio nel cuore della tradizione svedese

Nel cuore di Göteborg, in Svezia, è nato un centro che promette di ridefinire il concetto di esperienza culturale e automobilistica: il World of Volvo. Con i suoi 22.000 metri quadrati di innovazione, tradizione e intrattenimento, questo polo rappresenta una tappa obbligata per chiunque voglia immergersi nel mondo del leggendario marchio svedese.

Un’icona di design e natura: architettura ispirata all’Allemansrätten

Il World of Volvo non è solo un centro esperienziale; è un omaggio alla filosofia svedese di “Allemansrätten” – il diritto di tutti di accedere alla natura. Progettato per richiamare la forma di un albero, l’edificio è interamente costruito in legno, un simbolo di sostenibilità e connessione con l’ambiente. Le sue strutture circolari e la copertura che ricorda la volta di una foresta, rappresentano un matrimonio perfetto tra natura e architettura. Il progetto, firmato dall’architetto Henning Larsen, utilizza materiali come il legno massello e il CLT (Cross-Laminated Timber) per creare un impatto ecologico minimo. Con 2.800 tonnellate di legno, di cui 2.300 grandi travi e 2.700 pannelli di legno lamellare incrociato, il World of Volvo è un esempio lampante di come l’innovazione possa sposarsi con la sostenibilità.

Museo dell’automobile: un tuffo nella storia di Volvo

Anche se non si è appassionati di automobili, il museo del World of Volvo merita una visita. Dopo quasi 30 anni al Volvo Museum di Arendal, i veicoli più iconici del marchio sono stati trasferiti nella loro nuova casa. Attualmente, è possibile ammirare modelli storici come la sportiva Volvo P1800, l’iconica Volvo 240, la Duett e persino due camion: il Titan e l’F88. E poi ancora innovazioni che hanno cambiato il mondo. Infatti, oltre ai veicoli storici, il museo offre uno sguardo approfondito sulle innovazioni di Volvo, come la cintura di sicurezza a tre punti, introdotta nel 1959 e divenuta di serie su tutti i modelli nel 1963. Un viaggio nella storia della sicurezza automobilistica che continua a influenzare tutta l’industria moderna.

Esposizioni interattive: “Omtanke”. Divertimento e riflessione al centro dell’esperienza

Il World of Volvo dedica 4.500 metri quadrati alle esposizioni interattive, dove il divertimento si unisce alla riflessione. La mostra principale, Omtanke, si focalizza sulla cura delle persone e offre esperienze coinvolgenti come simulatori di guida, ruspe da comandare e sfide tra amici su chi raccoglie più detriti. E fra tutte, un’esperienza che di certo lascia il segno: un’installazione particolarmente toccante mostra cosa significa tamponare un’auto a 30 km/h senza cinture di sicurezza, paragonando l’impatto a una caduta da otto sedie impilate. E poi, per gli appassionati di fotografia, la mostra “A Million More” del celebre fotografo Martin Schoeller presenta ritratti di persone salvate dalla cintura di sicurezza a tre punti.

Esperienza gastronomica al ristorante Ceno: una cucina ispirata alla tradizione nordica

All’interno, il ristorante Ceno offre un’esperienza gastronomica unica. Guidato dallo chef Stefan Karlsson, il menu si ispira alle tecniche nordiche con influenze internazionali, includendo un tocco italiano dovuto alla lunga permanenza dello chef nel nostro paese. La sua filosofia? “Dynamic Dining”… cucina sostenibile. Un concetto quello di “Dynamic Dining” che si focalizza sulla adattabilità e provenienza degli ingredienti, con materie prime preparate in base alla stagione e alla disponibilità. Il ristorante non è solo un luogo per mangiare, ma anche per condividere idee e ispirazioni, in linea con l’atmosfera del World of Volvo.

Un centro per tutti: eventi e attività per ogni età

Il World of Volvo è un luogo dinamico con attività che cambiano ogni giorno. Concerti, balletti, talk e programmi pensati per tutte le età rendono questo centro ideale per le gite in famiglia, dove ogni membro può trovare qualcosa di interessante da fare e un punto di incontro per realtà imprenditoriali. Oltre a essere un centro culturale, il World of Volvo offre spazi per workshop, lezioni, incontri di team building e sale riunioni completamente attrezzate. Con una posizione strategica e un grande parcheggio sotterraneo con colonnine per la ricarica delle auto elettriche, il World of Volvo è nato come uno spazio comunitario dove le persone possono incontrarsi, apprendere e condividere idee.

97 candeline da spegnere per Volvo e un futuro brillante che lo aspetta

Il World of Volvo ha aperto le sue porte il 14 aprile 2024, in occasione del 97° anniversario del marchio. Questo centro rappresenta un regalo non solo per Volvo stessa, ma per tutti coloro che desiderano scoprire e apprezzare la storia, la tradizione e il futuro di questo iconico brand svedese. Questo progetto è una joint venture tra il Gruppo Volvo e Volvo Cars, unendo le forze per condividere la storia e il futuro dei loro marchi. Con mostre permanenti e temporanee, eventi culturali e conferenze, il World of Volvo è un luogo di incontro per un futuro migliore per le persone e le idee.

Un invito a scoprire il World of Volvo: un viaggio unico nel mondo Volvo

Che si sia appassionati di automobili, o amanti di cultura svedese o semplicemente alla ricerca di un’esperienza unica, il World of Volvo è il luogo perfetto da visitare per conoscere la tradizione, l’innovazione e la sostenibilità di Volvo e scoprire un mondo di ispirazione, conoscenza e intrattenimento in un centro esperienziale unico nel suo genere.