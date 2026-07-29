Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

In un momento in cui l’elettrificazione domina il dibattito, PEUGEOT dimostra che anche un moderno motore a benzina può ancora evolversi.

Nuovo Turbo 100 debutta su 208 e 2008 con un progetto profondamente rinnovato, pensato per regalare una guida più piacevole, consumi contenuti e una robustezza destinata a durare nel tempo.

Il benzina che guarda avanti

L’automobile sta cambiando pelle, ma non tutte le rivoluzioni passano necessariamente attraverso una presa di ricarica.

C’è ancora spazio per perfezionare il motore a combustione, soprattutto quando il risultato è un propulsore capace di migliorare piacere di guida, efficienza e affidabilità senza rinunciare alla semplicità d’uso quotidiana.

È proprio questa la filosofia del nuovo Turbo 100 firmato PEUGEOT, il tre cilindri benzina di terza generazione che debutta sulle compatte di maggior successo della Casa del Leone, 208 e 2008, portando con sé un’evoluzione tecnica ben più profonda di quanto il nome lasci immaginare.

Un motore quasi completamente nuovo

Dietro la sigla Turbo 100 si nasconde un progetto completamente ripensato. Circa il 70% dei componenti è stato infatti sviluppato ex novo: dal blocco motore ai pistoni, passando per il sistema di iniezione, il turbocompressore e la distribuzione.

Il cuore resta un tre cilindri da 1.199 cc, capace di sviluppare 101 CV e soprattutto 205 Nm di coppia già a 1.750 giri, numeri che raccontano soltanto in parte il carattere di questo propulsore.

La vera differenza si percepisce al volante. Il nuovo turbocompressore a geometria variabile rende la risposta molto più pronta ai bassi regimi, eliminando quella sensazione di ritardo tipica di molti piccoli motori sovralimentati.

Nel traffico cittadino, nelle ripartenze ai semafori e durante un sorpasso, la spinta arriva con maggiore naturalezza e progressività, rendendo la guida più rilassata ma anche più brillante quando serve.

Meno consumi, più intelligenza

L’efficienza è diventata ormai uno dei parametri più importanti per qualsiasi automobilista, e PEUGEOT ha lavorato in profondità anche sotto questo aspetto.

Il nuovo sistema di iniezione diretta ad alta pressione da 350 bar permette una gestione più precisa della combustione, mentre la distribuzione a fasatura variabile, il ciclo Miller con elevato rapporto di compressione e il nuovo disegno dei pistoni migliorano il rendimento termico del motore.

Tradotto nella vita di tutti i giorni significa consumi più contenuti, emissioni ridotte e un funzionamento ancora più fluido, senza sacrificare il piacere di guida che da sempre rappresenta uno dei tratti distintivi del marchio francese.

La risposta alle richieste degli automobilisti

Tra le novità più attese c’è senza dubbio l’adozione della catena di distribuzione, destinata a sostituire la precedente soluzione e progettata per offrire maggiore durata e minori esigenze di manutenzione.

Anche il blocco motore, i pistoni e le fasce elastiche sono completamente nuovi e studiati per aumentare la robustezza dell’insieme e migliorare il controllo del consumo d’olio.

Prima del debutto commerciale il Turbo 100 ha affrontato un programma di sviluppo particolarmente severo: oltre 30.000 ore di test al banco e più di 3 milioni di chilometri percorsi dai prototipi, con alcuni esemplari che hanno superato i 200.000 chilometri senza criticità.

Numeri che raccontano una ricerca della qualità che oggi diventa uno degli argomenti più convincenti del progetto.

Più tempo per guidare, meno per fermarsi

Anche la manutenzione segue la filosofia dell’efficienza. Il nuovo Turbo 100 estende gli intervalli di assistenza a 25.000 chilometri oppure due anni, rispetto ai precedenti 20.000 chilometri o un anno, prevedendo soltanto un controllo annuale intermedio.

A questo si aggiunge il programma PEUGEOT CARE, che accompagna le nuove 208 e 2008 con una copertura fino a 8 anni o 160.000 chilometri, offrendo un ulteriore elemento di tranquillità per chi sceglie ancora un motore a benzina.

Perché, mentre il futuro della mobilità continua a scriversi con molteplici tecnologie, PEUGEOT ricorda che il piacere di guidare può nascere anche dall’evoluzione intelligente di un motore tradizionale. E questo nuovo Turbo 100 sembra avere tutte le carte in regola per dimostrarlo, chilometro dopo chilometro.