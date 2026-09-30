Peugeot sfila a Venezia: il Leone conquista il red carpet

Tra cinema, design e glamour, Peugeot diventa protagonista della Mostra di Venezia. Con Alessandro Borghi, una flotta di 40 vetture e un premio dedicato al talento, il marchio francese sceglie la settima arte per raccontare una nuova idea di emozione.

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

A Venezia ci sono momenti in cui persino le automobili sembrano avere voglia di recitare. Arrivano davanti al red carpet, si fermano sotto i flash, lasciano scendere attori e registi e poi spariscono con discrezione, mentre tutta l’attenzione si sposta sull’abito, sul sorriso, sul protagonista del film del giorno. Ma quest’anno una di quelle automobili merita qualche secondo in più nell’inquadratura. Perché sulla scena della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia è arrivato il Leone di Peugeot.

L’83ª edizione della Mostra, andata in scena dal 2 al 12 settembre 2026, ha segnato infatti l’inizio di una nuova storia: Peugeot è diventata Sponsor Ufficiale Automotive di uno dei festival cinematografici più prestigiosi e antichi del mondo, inaugurando una partnership prevista per le edizioni dal 2026 al 2028. E il cinema, si sa, ama le belle entrate in scena.

Quando il Leone incontra il Leone d’Oro

L’accostamento, quasi inevitabile, è anche piuttosto riuscito: da una parte il Leone Peugeot, dall’altra il Leone d’Oro. In mezzo Venezia, il Lido, gli smoking, gli abiti da sera, le première e quel miscuglio irripetibile di arte e mondanità che per qualche giorno trasforma la laguna nel centro cinematografico del mondo.

Peugeot ha scelto proprio questo scenario per rafforzare nel 2026 il suo rapporto con la settima arte. Non soltanto una questione di visibilità, dunque, ma la ricerca di un territorio nel quale automobile e cinema possano parlare un linguaggio comune: movimento, immagine, design e soprattutto emozione. È il principio racchiuso nella filosofia Motion Meets Emotion. Un’automobile si muove, certo, ma ciò che resta è quello che riesce a far provare. Esattamente come accade con un film: alla fine scorrono i titoli di coda, ma una scena riuscita può accompagnarci per anni.

Quaranta Peugeot per le star

A Venezia il ruolo del marchio è stato anche molto concreto. In qualità di Official Automotive Partner e Official Car della Mostra, Peugeot ha messo a disposizione una flotta di 40 vetture per accompagnare al Lido talent, attori, registi e ospiti VIP. Una passerella parallela a quella ufficiale, fatta di portiere che si aprono, arrivi davanti ai fotografi e partenze attraverso una Venezia contemporanea che per qualche giorno vive al ritmo delle première.

Ed è forse proprio qui che la presenza automobilistica diventa più interessante. Perché l’auto, durante un festival, non è soltanto un mezzo di trasporto: è il camerino mobile prima della scena, l’ultimo spazio privato prima di centinaia di obiettivi puntati addosso. Quel breve tragitto durante il quale si sistema una giacca, si controlla un messaggio, si ripassa magari una frase. Poi la portiera si apre. E comincia lo spettacolo.

Alessandro Borghi, un ambassador da cinema

Per interpretare questa nuova avventura Peugeot ha scelto un volto che il cinema italiano lo conosce molto bene: Alessandro Borghi, nominato Ambassador del marchio in Italia. La collaborazione, annunciata all’inizio dell’estate, è parte della piattaforma The Lion Takes the Stage, letteralmente “il Leone sale sul palco”. Un progetto attraverso il quale Peugeot vuole trasformare il cinema in un nuovo spazio narrativo del brand, mettendo insieme i suoi tre valori di Allure, Emotion ed Excellence con storie, immagini e talento.

Borghi è una scelta interessante proprio perché lontana dall’idea dell’ambassador puramente decorativo. È un attore dalla presenza fisica importante, ma soprattutto un interprete capace di cambiare pelle, di passare dall’intensità alla fragilità e di scegliere spesso personaggi non accomodanti. A Venezia diventa così il volto di un incontro fra due mondi che vivono entrambi di personalità. L’automobile, quando è riuscita, non deve essere soltanto funzionale. E un attore, quando funziona davvero, non deve limitarsi a essere bello davanti alla macchina da presa.

Un premio che ha la forma del Leone

La relazione con il cinema prende forma anche nel Peugeot Award, il riconoscimento creato per valorizzare il talento cinematografico contemporaneo. E qui il design torna protagonista. Il premio è rappresentato da una statuetta ispirata all’iconico Leone e realizzata dal Peugeot Design Lab, trasformando uno dei simboli più riconoscibili della storia automobilistica francese in un oggetto legato al mondo della settima arte.

Non è un dettaglio secondario. Per un marchio che ha costruito parte della propria identità sull’estetica, portare il proprio emblema fuori dalla calandra e dentro un contesto culturale significa provare a raccontarsi senza parlare necessariamente di cavalli, batterie, autonomia o prestazioni. Per una volta la scheda tecnica può aspettare.

Venezia, l’Allure e quell’eleganza senza tempo

Del resto pochi luoghi avrebbero potuto funzionare meglio di Venezia per questa operazione. La Mostra è cinema, naturalmente, ma è anche rito. Gli arrivi in motoscafo, gli alberghi storici, il red carpet, i fotografi, le terrazze sul mare, le feste che cominciano quando le proiezioni finiscono.

È un mondo in cui l’eleganza non deve necessariamente gridare per farsi notare. Ed è qui che il carattere francese di Peugeot trova una cornice quasi naturale. Quella parola, Allure, utilizzata da tempo dal marchio, a Venezia acquista un significato particolarmente concreto: è la capacità di attirare uno sguardo senza inseguirlo. Il cinema, in fondo, funziona allo stesso modo.

Non solo sponsor, ma una nuova scena

La Mostra 2026 diventa così qualcosa di più del debutto di una sponsorizzazione. È il primo capitolo veneziano di un rapporto destinato a proseguire fino al 2028 e soprattutto il segnale della volontà di Peugeot di abitare il cinema come territorio culturale, non semplicemente di comparirvi con un logo.

Alessandro Borghi, il Peugeot Award, la flotta destinata alle personalità della Mostra e il progetto The Lion Takes the Stage sono tasselli dello stesso racconto: trasformare il movimento in emozione.

E mentre sul Lido scorrono attori, registi, fotografi e abiti da sogno, il Leone francese sembra essersi trovato un ruolo particolarmente adatto. Non quello della comparsa. Piuttosto quello dell’attore elegante che entra nell’inquadratura senza bisogno di alzare la voce, resta qualche secondo davanti alla macchina da presa e poi lascia la scena.

Sapendo, però, che qualcuno lo ha notato.