Pillole a Motori, le news della settimana dal mondo automotive

Le principali novità della settimana dal mondo dell'automotive scelte per voi da Virgilio Motori.

Audi A5 e-hybrid, autonomia record in elettrico

La nuova Audi A5 fa un passo avanti verso l’elettrificazione con l’introduzione delle innovative motorizzazioni plug-in.

Disponibili sia per la berlina che per l’Avant, le due nuove plug-in saranno riconoscibili dalle altre ibride leggere per la denominazione ‘e-hybrid‘.

Ad alimentare il motore elettrico sulle Audi A5 e-hybrid c’è una batteria ad alta tensione di 20,7 kilowatt. Questa nuova batteria è ad alte prestazioni e promette di accumulare circa il 50% di energia in più. Come conseguenza, l’autonomia a zero emissioni dichiarata supera i 100 km.

Le Audi A5 e-hybrid arriveranno nelle concessionarie italiane nel secondo trimestre del 2025, con prezzi che partono da 64.300 euro.

Arriva in Italia la Chevrolet Corvette E-Ray

Il Gruppo CAVAUTO ha annunciato l’arrivo sul nostro mercato della Chevrolet Corvette E-Ray. Un modello rivoluzionario, che prefigura il futuro di questa leggendaria supercar americana.

Con il suo rivoluzionario sistema di propulsione elettrica abbinato al classico motore V8, Corvette E-Ray ridefinisce il concetto di velocità ed efficienza.

Offre un’accelerazione impressionante e la trazione integrale, per un controllo assoluto in qualsiasi condizione di asfalto.

Alcuni dati? 643 cavalli di potenza combinata, 2,9 secondi da 0 a 100 chilometri orari e una velocità massima di oltre 300 Km/h.

I prezzi in Italia partono da 174.900 euro.