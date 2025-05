Pillole a Motori, le news della settimana dal mondo automotive

Le principali novità della settimana dal mondo dell'automotive scelte per voi da Virgilio Motori.

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

‘Pillole a Motori’ è il format di Virgilio Motori che raccoglie le ultime notizie dal mondo dell’automotive.

Ferrari 296 Speciale, più potente e leggera

La tradizione delle berlinette estreme di Maranello continua con un nuovo capitolo. Si chiama Ferrari 296 Speciale: un’auto nata per essere ”la più divertente da guidare di sempre”.

Più potenza, meno peso e aerodinamica evoluta. La 296 Speciale guadagna 50 CV rispetto alla Ferrari GTB, perde 60 kg sulla bilancia e migliora del 20% il carico aerodinamico: un mix che promette sensazioni da pista, ma su strada.

Il motore della 296 Speciale resta il V6 biturbo plug-in hybrid, ora capace di erogare ben 880 CV.

La 296 Speciale accelera da 0 a 100 in 2,7 secondi e tocca una velocità massima di 350 km/h.

Prezzo a partire da 400mila euro per la versione chiusa.

Citroën C5 Aircross: più grande, ibrida o elettrica

Dopo il successo della prima generazione, Citroën torna alla ribalta con il lancio del nuovo C5 Aircross.

Il nuovo SUV offre molto più di un semplice restyling: è un veicolo completamente riprogettato, pronto a diventare un punto di riferimento nel segmento dei C-SUV

La gamma di motorizzazioni spazia dall’ibrido leggero al 100% elettrico.

Il cuore tecnologico della Citroen C5 Aircross 2025 è una plancia dal forte impatto visivo, sviluppata orizzontalmente per amplificare la percezione di spazio. Al centro spicca il grande display touch da 13,6 pollici posizionato in verticale, una novità assoluta per la Casa.

Il bagagliaio è uno dei punti forti del SUV francese. Qui troviamo una capacità di 650 litri in configurazione standard e fino a 1.700 litri abbattendo i sedili.

La nuova C5 Aircross sarà disponibile in Europa dalla seconda metà del 2025.

AUDI E5 Sportback, la rivoluzione elettrica svelata in Cina

In occasione del recente Salone di Shanghai, Audi ha svelato la nuova AUDI E5 Sportback.

Il brand AUDI è scritto tutto maiuscolo, perché si tratta di un marchio differente sviluppato proprio per la Cina e destinato ad una nuova generazione di clienti votati alla tecnologia e alla massima digitalizzazione.

AUDI E5 Sportback inaugura un nuovo approccio alla mobilità elettrica con trazione posteriore o integrale, sospensioni pneumatiche adattive e potenza fino a 787 CV.

L’autonomia dovrebbe superare i 770 km, mentre la ricarica ultra-rapida consente di recuperare 370 km in appena 10 minuti.