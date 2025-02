’Pillole a motori’’, le news della settimana dal mondo automotive

‘Pillole a Motori’ è il format di Virgilio Motori che raccoglie le ultime notizie dal mondo dell’automotive.

Fiat Pandina vola nelle vendite

Fiat Pandina si conferma la vettura preferita dagli italiani. Anche a gennaio ha registrato oltre 13mila e 300 immatricolazioni pari ad una quota sul mercato totale del 10 per cento.

Pandina è stata scelta da oltre 9mila e 550 clienti privati che costituiscono un record per una vettura venduta in Italia in un singolo mese, in assenza di incentivi statali.

Ricordiamo che la Pandina è prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco ed è la Panda più tecnologica di sempre. Si distingue infatti per nuovi innovativi strumenti di assistenza alla guida ed è anche dotata di un nuovo cruscotto digitale da 7 pollici con tre diverse modalità grafiche.

I SUV compatti più venduti

Se vi state chiedendo quali sono i Suv compatti più venduti in Italia: ecco la risposta.

Nel mese di gennaio 2025 il primo posto è occupato da Jeep Avenger con un totale di 4mila e 685 immatricolazioni.

Secondo posto per un’altra vettura di casa Stellantis la Citroen C3. Terzo gradino del podio per la Dacia Duster con 4mila e 363 immatricolazioni.

Chiudono la top 5 dei Suv compatti più venduti la Renault Captur e la Toyota Yaris Cross.

L’evoluzione di Audi

La gamma Audi continua a evolversi e la Casa dei quattro anelli ha svelato un nuovo prototipo. Si tratta dell’Audi Q6 e-tron offroad concept, evoluzione di uno dei modelli più apprezzati della gamma del marchio tedesco.

L’azienda ha anche pubblicato, tramite i suoi canali social, una serie di video dedicati al prototipo. Si tratta di un’ulteriore applicazione dell’apprezzata piattaforma PPE, base di partenza della Q6 e-tron e di vari modelli del Gruppo Volkswagen. La piattaforma ha già dimostrato di essere adatta a supportare modelli sportivi, come la Q6 e-tron Performance.