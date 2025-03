Pillole a motori, le news della settimana dal mondo automotive

Le principali novità della settimana dal mondo dell'automotive scelte per voi da Virgilio Motori.

‘Pillole a Motori’ è il format di Virgilio Motori che raccoglie le ultime notizie dal mondo dell’automotive.

Renault 4 E-Tech Electric, i prezzi

La nuova Renault 4 elettrica è un Suv compatto perfetto sia per l’uso cittadino che per i viaggi. Due le motorizzazioni: la Urban Range con autonomia fino a 308 chilometri e la Comfort Range fino a 408 chilometri.

In entrambi i casi, il tempo di ricarica per passare dal 15 all’80 per cento è di soli 30 minuti. Renault 4 è già ordinabile nella concessionarie: la versione entry level parte dal prezzo di 29mila e 900 euro.

Volvo ridisegna il futuro con la ES90

Volvo ha svelato la ES 90, una berlina elettrica di medie dimensioni che si inserisce al vertice della gamma della serie 90. Ha un design con linee filanti che le conferiscono un aspetto moderno e dinamico.

Sul fronte tecnologico, spicca il display centrale da 14 virgola 5 pollici con sistema Android. La Volvo ES90 è disponibile con due tipologie di batteria: 92 e 106 kilowatt. Il listino in Italia parte da 75 mila euro.

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4

La Junior Q4 Ibrida è un concentrato di tecnologia e design. Il sistema ibrido a 48 volt combina un motore turbo con due motori elettrici, erogando una potenza combinata di 145 Cavalli.

La Junior Ibrida Q4 porta poi al debutto le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink.

L’Alfa Romeo Junior Q4 è disponibile con prezzi a partire da 37 mila e 400 euro.