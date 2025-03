Pillole a motori, le news della settimana dal mondo automotive

‘Pillole a Motori’ è il format di Virgilio Motori che raccoglie le ultime notizie dal mondo dell’automotive.

Mercedes, ecco la nuova CLA

La nuova Mercedes CLA è pronta a far parlare di sé come la più tecnologica mai prodotta dal marchio di Stoccarda.

La Mercedes CLA sarà inizialmente disponibile solo in elettrico e promette un’autonomia da record sino a 790 km.

Successivamente dal 2026 arriverà anche la versione mild-hybrid con motore millecinque turbo a quattro cilindri. La terza generazione della CLA non proporrà più versioni a benzina e gasolio.

Renault 5 Turbo 3E, 540 CV di potenza elettrica

Una scheggia elettrica con DNA da rally, questa è la nuova Renault 5 Turbo 3E.

Una potenza incredibile da 540 cavalli grazie all’adozione di due motori elettrici posizionati direttamente nelle ruote posteriori, ciascuno con una potenza di 200 kilowatt.

La Turbo 3E supporta la ricarica rapida fino a 350 kilowatt in corrente continua, permettendo di passare dal 15% all’80% di capacità in soli 15 minuti. Verrà prodotta in soli 1.980 esemplari numerati e i prezzi non sono ancora stati annunciati.

Fiat 600 Hybrid, i vantaggi del cambio automatico

Fiat si conferma protagonista dell’innovazione accessibile con il lancio della nuova 600 Hybrid con cambio automatico di serie. Il sistema EasyDrive garantisce minori consumi ed emissioni di CO2, oltre a una guida fluida e dinamica.

Questo cambio innovativo si abbina a un motore milledue da 100 CV, supportato da una batteria agli ioni di litio da 48 Volt.

Uno degli aspetti più interessanti di questa tecnologia ibrida è la possibilità di muoversi in modalità 100% elettrica, non solo in città, quando si procede a velocità inferiori ai 30 km/h.