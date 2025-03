Pillole a Motori, le news della settimana dal mondo automotive

Le principali novità della settimana dal mondo dell'automotive scelte per voi da Virgilio Motori.

‘Pillole a Motori’ è il format di Virgilio Motori che raccoglie le ultime notizie dal mondo dell’automotive.

Renault Espace si rinnova

La Renault Espace si rinnova in linea con gli ultimi modelli del marchio francese. Interni ancora più curati e vettura sempre disponibile con configurazione a 5 o 7 posti.

Tra le innovazioni più sorprendenti spicca il tetto Solarbay, una soluzione in vetro opacizzante che copre una superficie di quasi 2 metri quadrati. Questa tecnologia permette di regolare la trasparenza attraverso quattro modalità, utilizzando un interruttore sul tetto o comandi vocali.

Sotto il cofano, la nuova Renault Espace conferma la motorizzazione full hybrid da 200 CV.

I prezzi non sono stati ancora resi noti.

#5, la Smart più grande di sempre

La Smart#5 rappresenta il terzo modello 100% elettrico lanciato da Smart in Europa in soli tre anni.

La piattaforma a 800 Volt è un elemento chiave, che promette autonomia estesa e capacità di ricarica ultra-rapida. L’autonomia fino a 590 km (WLTP) rende la Smart #5 ideale anche per i viaggi lunghi.

In Italia, la Smart #5 sarà disponibile a partire da 47mila euro

Tayron, nuovo Suv Volkswagen

Spazioso versatile e tecnologico: è il nuovo Volkswagen Tayron. Con cinque o sette posti, un design robusto ma elegante, e la possibilità di scegliere tra diverse motorizzazioni (mild hybrid, diesel e plug-in).

Tayron si presenta come la nuova compagna di viaggio per famiglie e non solo. Sul fronte propulsori, l’offerta è ampia e tutte montano di serie il cambio automatico DSG.

I prezzi di listino partono da 45 mila e 900 euro.