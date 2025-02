’Pillole a motori’’, le news della settimana dal mondo automotive 

Le principali novità della settimana dal mondo dell'automotive scelte per voi da Virgilio Motori.

‘Pillole a Motori’ è il format di Virgilio Motori che raccoglie le ultime notizie dal mondo dell’automotive.

Citroën C3 Aircross, suv dal comfort Top

Citroën reinventa la C3 Aircross, un modello compatto da 4 metri e 39 di lunghezza che coniuga look e attitudine da SUV con il proverbiale comfort di Citroën .

Sono previsti tre allestimenti e altrettante motorizzazioni: benzina, ibrido da 136 CV e 100% elettrico con oltre 300 km di autonomia ed è disponibile anche nella versione a 7 posti.

Tutta la gamma offre le sospensioni Citroën Advanced Comfort, l’architettura C-Zen Lounge con Head-Up Display.

La versione a 5 posti offre il miglior spazio interno nel suo segmento per i passeggeri, e un bagagliaio di 460 litri.

Già aperti gli ordini in Italia, con un listino che parte da 19 mila euro, e l’arrivo in concessionaria è previsto per questa primavera.

Suzuki S-Cross Hybrid, l’auto del Festival di Sanremo

Al Festival di Sanremo c’è stato spazio anche per il mondo delle quattro ruote e, in particolare, per la Suzuki S-Cross Hybrid, auto ufficiale della manifestazione.

Il SUV ibrido rappresenta uno dei modelli di riferimento della gamma Suzuki che ha scelto il Festival della canzone per mostrare al pubblico italiano le potenzialità della Suzuki S-Cross Hybrd.

Un SUV ideale per viaggi di ogni tipo, caratterizzato da ampi spazi interni. Disponibile in tutte le versioni, dalla mille quattro a cambio manuale alla milla cinque a cambio automatico, con trazione anteriore o integrale.

Il listino prezzi parte da 27.990 euro con la possibilità di scegliere tra diverse varianti quella più adatta alle proprie necessità.

BYD presenta la Atto2

BYD continua il suo processo di espansione in Europa e in particolare in Italia, un mercato che interessa molto al costruttore cinese.

Durante un evento andato in scena a Torino, è stata svelata la nuova Atto 2. Si tratta di un crossover elettrico di 4 metri e 31 di lunghezza. Caratterizzata da forme arrotondate, interni ben fatti e un abitacolo molto spazioso.

La Atto 2 è prevista solo a batteria, con motore elettrico anteriore da 177 CV e autonomia media dichiarata di 312 km. Arriverà in Italia entro fine febbraio 2025, con un prezzo di partenza per la versione ‘base’ di 29.900 euro.