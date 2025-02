’Pillole a motori’’, le news della settimana dal mondo automotive

Le principali novità della settimana dal mondo dell'automotive scelte per voi da Virgilio Motori.

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

‘Pillole a Motori’ è il format di Virgilio Motori che raccoglie le ultime notizie dal mondo dell’automotive.

Debutto a Fiorano per la nuova Ferrari SF-25

Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno girato per circa 200 km come primo collaudo della vettura. La SF-25 è una vettura del tutto nuova con soluzioni tecniche in discontinuità con il passato.

La modifica più evidente, messa in atto dal team tecnico di Maranello, è senz’altro la sospensione anteriore, che passa dallo schema push rod a quello pull rod.

I primi riscontri li vedremo poi in pista dopo i test ufficiali previsti in Barein dal 26 al 28 febbraio.

Citroën C4 e C4 X 2025: design rinnovato e più tecnologia

Citroën rinnova la sua presenza nel segmento C con il lancio delle nuove C4 e C4 X. Due modelli che rappresentano un’evoluzione significativa in termini di design, comfort e tecnologia.

Dal punto di vista tecnologico, le nuove C4 e C4X introducono un sistema di infotainment all’avanguardia. Un’aggiunta rivoluzionaria è ChatGPT, sviluppato da OpenAI e integrato grazie al sistema di riconoscimento vocale SoundHound.

Citroën C4 è proposto con motorizzazioni benzina, Mild Hybrid ed elettriche. Citroën C4X invece può avere solamente motorizzazioni ibride ed elettriche. Prezzi a partire da 27mila e 350 euro.

Volvo XC60, la best seller si rinnova

La XC60, suv best seller di Volvo si rinnova. All’esterno, la novità più rilevante della nuova Volvo XC60 riguarda l’introduzione della nuova presa d’aria anteriore.

Il SUV propone POI un sistema infotainment rinnovato, caratterizzato dalla presenza di un display verticale di 11,2 pollici. Nessuna novità per quanto riguarda le motorizzazioni. Il SUV sarà sempre proposto in due versioni ibride Plug-in. I prezzi non sono stati ancora comunicati. Oggi il prezzo di Volvo XC60 parte da 65 mila euro.