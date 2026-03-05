Sinistri in Italia: cosa sta cambiando sulle nostre strade

Gli incidenti stradali restano uno degli indicatori più significativi per comprendere lo stato della mobilità italiana. Dall’analisi dell’Osservatorio Verti Movers, condotta su oltre 500.000 assicurati, emergono differenze territoriali evidenti, con una maggiore concentrazione di sinistri nelle aree ad alta densità urbana e traffico intenso. Una fotografia che riflette un Paese dinamico, ma sempre più complesso da gestire alla guida.
A incidere non sono soltanto i volumi di traffico. Eventi meteo estremi, distrazioni digitali e veicoli dotati di tecnologie sempre più sofisticate stanno trasformando il comportamento degli automobilisti. Anche la crescita delle auto elettriche contribuisce a ridefinire il concetto stesso di rischio, tra maggiore sicurezza attiva e costi di riparazione più elevati.
In questo contesto di cambiamento continuo, il settore assicurativo evolve insieme alla mobilità. Ne abbiamo parlato con Marco Buccigrossi, Digital Business Director di Verti Assicurazioni, per analizzare numeri, dinamiche territoriali e prospettive future.
In collaborazione con Verti Assicurazioni