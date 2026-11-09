Suzuki Marine, 50 anni di storia italiana: al Salone Nautico di Genova il futuro della navigazione

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Al 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, Suzuki Marine ha raccontato cinquant’anni di presenza sul mercato italiano attraverso una gamma completa di motori fuoribordo, nuove soluzioni tecnologiche e imbarcazioni da provare in acqua. Un anniversario che unisce la tradizione industriale giapponese alla capacità di interpretare le esigenze della nautica contemporanea, con un’attenzione particolare all’efficienza, alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente marino.

Cinquant’anni in Italia, una storia cominciata dal mare

Genova è da sempre uno degli appuntamenti più importanti per l’industria nautica internazionale. Ed è proprio nella cornice del Salone Nautico, giunto alla sua 66ª edizione e svoltosi dal 1° al 6 ottobre 2026, che Suzuki ha scelto di celebrare un traguardo significativo: i cinquant’anni della propria presenza in Italia. Mezzo secolo durante il quale il marchio giapponese ha costruito un rapporto con il nostro Paese attraverso motociclette, automobili e motori marini, sviluppando una filosofia industriale fondata su affidabilità, ricerca tecnologica e attenzione alle esigenze dei clienti.

Il legame con la nautica affonda le radici nel 1965, quando in Giappone venne realizzato il D55, il primo fuoribordo Suzuki, un piccolo due tempi da 98 centimetri cubi e 5,5 cavalli. Un motore nato per rispondere a necessità concrete, anche professionali, che avrebbe aperto la strada a un’attività industriale destinata a svilupparsi su scala mondiale.

In Italia, l’avventura Suzuki prende forma nel 1976 e comprende fin dall’inizio anche il settore Marine, con la distribuzione dei fuoribordo DT a due tempi. È l’inizio di un percorso che accompagna la crescita della nautica da diporto, contribuendo a rendere la motorizzazione fuoribordo sempre più versatile e tecnologicamente evoluta.

Nel corso dei decenni arrivano innovazioni importanti: dall’iniezione dell’olio sui motori a due tempi, introdotta negli anni Ottanta, allo sviluppo dei quattro tempi negli anni Novanta, fino alle moderne tecnologie di gestione elettronica della propulsione. Una progressione che nel 2022 ha portato Suzuki a raggiungere il traguardo dei quattro milioni di fuoribordo prodotti nel mondo.

Genova 2026, la tecnologia protagonista del mondo marine Suzuki

Al Salone Nautico, Suzuki Marine ha presentato una proposta capace di rappresentare le diverse anime della navigazione: dai piccoli fuoribordo trasportabili alle motorizzazioni più potenti, destinate a gommoni e imbarcazioni di dimensioni importanti. L’esposizione ha riunito l’intera gamma dei fuoribordo, sette tender Suzukino, sistemi elettronici di bordo e soluzioni dedicate alla manutenzione, grazie anche alla presenza di Raymarine e Motul. Un’impostazione che racconta come il motore non sia più soltanto uno strumento di propulsione, ma parte di un sistema integrato nel quale dialogano prestazioni, informazioni di navigazione e gestione dell’imbarcazione.

Tra le tecnologie più rappresentative spicca Suzuki Dual Prop, il sistema a due eliche controrotanti introdotto sul DF350A. Una soluzione progettata per migliorare la trasmissione della spinta nell’acqua, favorire l’accelerazione e rendere più efficace l’ingresso in planata, soprattutto quando l’imbarcazione trasporta carichi importanti.

Accanto alla meccanica si è sviluppata l’elettronica, con sistemi come la timoneria integrata Steer-by-Wire, che sostituisce il tradizionale collegamento meccanico dei comandi con una gestione elettronica, contribuendo alla precisione e alla fluidità delle manovre. Il risultato è una concezione della navigazione nella quale la potenza rimane importante, ma viene affiancata da controllo, comfort e facilità di utilizzo.

Dai piccoli fuoribordo ai 350 cavalli: una gamma per ogni esigenza

Una delle caratteristiche che hanno accompagnato la crescita di Suzuki Marine è la capacità di offrire motorizzazioni per utilizzi molto diversi. A Genova questa filosofia è emersa attraverso una gamma che parte dal compatto DF2.5 da 2,5 cavalli e arriva al DF350AMD, il modello di punta da 350 cavalli.

Particolare attenzione è stata dedicata al DF40A EVO, un tre cilindri da 941 centimetri cubi con distribuzione a doppio albero a camme in testa. Un propulsore da 40 cavalli utilizzabile senza patente nautica, pensato per chi cerca un equilibrio tra prestazioni, semplicità di gestione e costi di esercizio. Suzuki lo propone con un prezzo di listino di 4.500 euro, IVA compresa, e una formula promozionale di finanziamento a tasso zero valida, secondo le condizioni comunicate dalla Casa, fino al 31 dicembre 2026.

All’altro estremo della gamma si collocano le motorizzazioni più potenti, capaci di equipaggiare anche imbarcazioni con installazioni multiple. In questo segmento, la ricerca Suzuki si concentra non soltanto sull’erogazione della potenza, ma anche sulla precisione dei comandi e sulla gestione delle manovre, con sistemi elettronici e joystick che facilitano le operazioni negli spazi ristretti.

Non manca l’attenzione allo stile. La Stealth Line, riconoscibile per l’elegante finitura Matte Black, dimostra come anche il motore fuoribordo sia diventato un elemento importante nell’identità estetica dell’imbarcazione.

Sostenibilità, meno consumi e una tecnologia che raccoglie le microplastiche

Tra i temi centrali della presenza Suzuki a Genova c’è stato quello della sostenibilità ambientale, affrontato attraverso soluzioni già applicate ai motori di serie. La tecnologia Suzuki Lean Burn, identificata dalla Casa con il nome #consumameno, regola la miscela aria-carburante in funzione delle condizioni di utilizzo. Secondo i dati comunicati da Suzuki, il sistema consente un risparmio di carburante del 14% rispetto a un modello equivalente privo del dispositivo. Ma una delle innovazioni più interessanti riguarda il rapporto diretto tra motore e ambiente marino. Si tratta del Suzuki Micro-Plastic Collector, conosciuto come #lavalacqua, un sistema brevettato che sfrutta il circuito di raffreddamento del fuoribordo per raccogliere parte delle microplastiche presenti nell’acqua durante la navigazione.

Il principio è semplice: l’acqua aspirata per raffreddare il motore attraversa un dispositivo filtrante che trattiene le particelle di plastica, senza richiedere un sistema autonomo di aspirazione. La tecnologia, introdotta su alcuni modelli della gamma, rappresenta un esempio concreto di come una funzione già necessaria al funzionamento del propulsore possa essere utilizzata anche per contribuire alla tutela dell’ambiente. Suzuki ha inoltre reso disponibili i brevetti della tecnologia, favorendone la possibile diffusione oltre i confini del marchio. Naturalmente, un dispositivo di questo tipo non può risolvere da solo il problema dell’inquinamento marino, ma dimostra come l’innovazione possa intervenire anche su aspetti apparentemente secondari della progettazione.

Suzukino, sette tender e una novità che guarda al 2027

Al Salone Nautico Suzuki ha dedicato spazio anche al mondo dei tender, presentando sette modelli Suzukino, progettati per rispondere alle esigenze di chi utilizza piccole imbarcazioni di servizio o cerca soluzioni compatte per il tempo libero. La gamma esposta comprendeva modelli con specchio di poppa abbattibile e versioni con struttura fissa, con motorizzazioni comprese tra 2,5 e 40 cavalli. Tra le proposte più interessanti, il Suzukino 200 Air con carena in carbonio, presentato come novità 2027 e abbinato al piccolo DF2.5. Una soluzione che valorizza leggerezza e compattezza, caratteristiche particolarmente apprezzate quando il tender deve essere trasportato e sistemato a bordo. Accanto a questo modello hanno trovato spazio il Suzukino 285 Open Invisibile, il 290 Duetto, il 420 Cruiser Sport e altre versioni destinate a utilizzi differenti. Un’offerta che amplia il concetto di Suzuki Marine, affiancando alla motorizzazione una proposta completa per la navigazione.

Le prove in mare, dove la tecnologia incontra la navigazione

Il Salone di Genova non è soltanto una vetrina espositiva. La possibilità di uscire in mare permette di comprendere concretamente il comportamento delle imbarcazioni e delle diverse motorizzazioni. Suzuki ha messo a disposizione sette imbarcazioni per le prove in acqua, con configurazioni singole e bimotore. Tra queste, BSC 79 Fishing con DF350AMD Stealth Line, Marco Polo MP10 con due DF300BMD e joystick Suzuki, Ranieri Group Sauvage 34 Sport con doppia motorizzazione DF300BMD Stealth Line e lo ZAR 79 con DF300AP Stealth Line.

Particolare interesse ha suscitato anche Tuccoli T235 SF, presentato in anteprima assoluta e motorizzato con una coppia di DF150AP Stealth Line, abbinati a un sistema di manovra Joystick Ultraflex. Una varietà di configurazioni che ha consentito di mostrare come la scelta del propulsore e dei relativi sistemi di controllo influenzi l’esperienza di navigazione, dalla gestione della potenza alla precisione delle manovre.

Lo sport e le grandi traversate, la passione oltre la tecnologia

A Genova, Suzuki Marine ha ribadito anche il proprio legame con lo sport, coinvolgendo la Federazione Italiana Canottaggio e la Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato. Lo stand ha ospitato iniziative dedicate alle due discipline e incontri con atleti, tra cui l’apneista Umberto Pelizzari e la campionessa di pattinaggio di velocità Francesca Lollobrigida.

Un altro momento significativo è stato dedicato ai grandi raid nautici. Il programma ha previsto la partecipazione del navigatore Sergio Davì, impegnato nella preparazione di una nuova impresa transoceanica, e del Club del Gommone di Milano, protagonista della Missione Naxos 2026.

Quest’ultima avventura, conclusa il 4 giugno dopo 55 giorni di navigazione, ha visto alternarsi sette equipaggi a bordo di uno ZAR Formenti Naxos 23 di 6,80 metri, spinto da un Suzuki DF200AP. Il percorso ha raggiunto complessivamente 3.303 miglia nautiche, attraversando il Mar Ligure, il Tirreno, lo Ionio e l’Egeo, con un consumo medio dichiarato di circa un litro per miglio nautico.

Un’esperienza che racconta l’importanza dell’affidabilità meccanica quando il motore diventa il compagno di viaggio di una lunga traversata.

Cinquant’anni dopo, la stessa filosofia giapponese

Il cinquantesimo anniversario di Suzuki Italia rappresenta l’occasione per osservare come sia cambiato il rapporto con il mare e con la tecnologia.

Alla base della filosofia Suzuki rimane il principio giapponese Sho-Sho-Kei-Tan-Bi, che richiama i concetti di piccolo, essenziale, leggero e funzionale, senza rinunciare alla bellezza. Un approccio industriale che privilegia l’efficienza delle soluzioni e la riduzione degli sprechi, e che continua a influenzare la progettazione dei prodotti della Casa.

Dal primo D55 del 1965 alle moderne motorizzazioni con doppia elica controrotante, comandi elettronici e sistemi di raccolta delle microplastiche, Suzuki Marine ha attraversato diverse generazioni tecnologiche mantenendo una propria identità.

Il Salone Nautico di Genova 2026 ha raccontato proprio questa continuità: cinquant’anni di storia italiana che guardano al futuro senza dimenticare le proprie origini. Perché il mare cambia, le barche si evolvono e la tecnologia avanza, ma l’esigenza di chi naviga rimane sostanzialmente la stessa: poter contare su un motore affidabile, efficiente e capace di accompagnarlo, in sicurezza, verso la prossima destinazione.