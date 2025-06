UNRAE: una nuova guida per il futuro dell’automotive in Italia

Con 46 aziende associate, tra cui i nuovi ingressi BYD, Omoda & Jaecoo, China Car Company e Rossocorsa, l’Associazione guarda al triennio 2025-2028 puntando su compattezza istituzionale e dialogo strategico con il Paese.

Un passaggio di testimone all’insegna della continuità

È Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Italia, il nuovo Presidente dell’UNRAE per il triennio 2025-2028. L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea Generale dei Soci, durante la quale l’ingegnere napoletano ha espresso un forte senso di responsabilità nel raccogliere l’eredità del Presidente uscente, Michele Crisci (Volvo Car Italia), oggi nominato Presidente Onorario dell’Associazione.

Virgilio Motori

Nel suo discorso inaugurale, Pietrantonio ha delineato una visione chiara: “Assumo la Presidenza con spirito di servizio, per consolidare il ruolo dell’UNRAE come interlocutore autorevole, puntando su compattezza istituzionale, comunicazione trasparente e qualità delle analisi.” Un passaggio di consegne che non spezza, ma rinsalda il filo della coerenza tra passato e futuro.

Un profilo solido per una fase cruciale del settore

Con oltre trent’anni di esperienza nell’industria automobilistica, maturati tra Fiat e Mazda, Pietrantonio rappresenta un profilo tecnico-commerciale capace di navigare le complessità del momento. In Mazda Motor Italia dal 2003 e CEO dal 2016, è già parte del Consiglio Direttivo UNRAE dal 2016, con presenza stabile dal 2020.

Il nuovo Presidente arriva in un momento strategico: il mercato automobilistico è attraversato da cambiamenti epocali legati all’elettrificazione, alla digitalizzazione e alla trasformazione dei modelli di consumo. L’Associazione, che rappresenta le Case estere operanti in Italia, ha il compito di fungere da ponte tra industria, consumatori e Istituzioni.

Nuovi ingressi, nuovo respiro internazionale

L’Assemblea dei Soci ha anche ratificato l’ingresso di cinque nuove aziende:

BYD Industria Italia Srl , espressione del colosso cinese dell’elettrico;

, espressione del colosso cinese dell’elettrico; China Car Company Srl , rappresentante del brand DFSK-Dongfeng;

, rappresentante del brand DFSK-Dongfeng; Omoda & Jaecoo Automotive Italy Srl , con i nuovi marchi Omoda e Jaecoo;

, con i nuovi marchi Omoda e Jaecoo; Rossocorsa Srl , importatore ufficiale Rolls-Royce;

, importatore ufficiale Rolls-Royce; Schmitz Cargobull Italia Srl, attivo nel settore dei rimorchi e semirimorchi.

Con questi ingressi, l’UNRAE raggiunge quota 46 Soci, configurandosi come una piattaforma sempre più eterogenea e attenta alle trasformazioni globali. La presenza di nuovi player orientali – in particolare cinesi – riflette il profondo mutamento degli equilibri competitivi del settore e conferma l’importanza del mercato italiano per le nuove realtà della mobilità elettrica.

Crisci: “Lascio con gratitudine e fiducia”

Michele Crisci, alla guida dell’UNRAE dal 2016, ha voluto ringraziare i Soci, le Istituzioni e le aziende per il supporto ricevuto, ricordando come l’Associazione abbia saputo affrontare anni difficili – dalla pandemia alla crisi dei chip – con fermezza e dialogo costruttivo. “Mi auguro che il nostro Paese sia in grado di accogliere lo sviluppo delle nuove tecnologie e costruire un percorso strategico per la mobilità futura,” ha dichiarato.

Virgilio Motori

UNRAE compie 75 anni: le celebrazioni all’Ara Pacis

La giornata dell’Assemblea è coincisa con il 75° anniversario dalla fondazione dell’UNRAE. A fare da cornice alle celebrazioni, una location simbolica come l’Ara Pacis di Roma. In questa occasione, l’Associazione ha rinnovato il proprio impegno nei confronti del futuro, premiando cinque neolaureati con borse di studio per tesi in marketing automobilistico.

Il Direttore Generale Andrea Cardinali ha sottolineato il valore delle nuove generazioni: “In 24 anni abbiamo premiato 200 studenti, con una ‘quota rosa’ del 36%. Le tesi di oggi fotografano un settore in piena evoluzione, dal digitale al green, e rappresentano una fonte preziosa di idee e spunti strategici.”

Unione, dialogo e autorevolezza: le parole chiave del nuovo corso

Roberto Pietrantonio eredita un’UNRAE forte, riconosciuta e rappresentativa di un segmento sempre più composito. L’obiettivo dichiarato è consolidarne il peso istituzionale, rafforzare la capacità di proposta verso il legislatore e continuare a offrire analisi di mercato di alto profilo, con un occhio attento alle sfide ambientali e tecnologiche.

In un contesto dove la mobilità si trasforma ogni giorno di più in servizio e piattaforma integrata, l’UNRAE intende posizionarsi come bussola del cambiamento, mettendo al centro non solo i marchi, ma anche le competenze, la ricerca e il dialogo con i cittadini. Con il contributo dei nuovi associati, dei giovani talenti e del lavoro congiunto tra industria e Istituzioni, il cammino verso un nuovo modello di mobilità è già iniziato.