Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Ferrari Volante d’Oro 2026, tutte le vincitrici: premiate Ferrari, Kia e BMW

Il Volante d’Oro compie cinquant’anni e festeggia a modo suo, con una pioggia di premi che spazia dalle utilitarie alle sportive, dalle auto usate alle leggende storiche.

Il riconoscimento, assegnato dalle testate tedesche Auto Bild e Bild am Sonntag, quest’anno ha affiancato ai premi per i modelli di serie anche quelli speciali: rapporto qualità-prezzo, vetture usate, auto storiche, innovazione e motorsport.

A fare più rumore, però, è stato il nome di una vincitrice che di polemiche ne ha già collezionate parecchie.

Premiata e criticata

Partiamo proprio da lei: la Ferrari Luce, che ha attirato l’attenzione di tutti per l’ennesima volta, vincendo il premio per la Migliore Innovazione.

Presentata a Roma a fine maggio, è la prima Ferrari completamente elettrica: una berlina a quattro porte e cinque posti, disegnata dal Centro Stile di Maranello insieme a LoveFrom, lo studio legato a Jony Ive, l’ex capo del design di Apple. Un progetto che ha spiazzato i puristi del Cavallino fin dal primo giorno.

Le critiche, infatti, non sono mancate. Tra le voci più dure c’è stata quella dell’ex presidente Luca Cordero di Montezemolo, che avrebbe addirittura auspicato di vedere il Cavallino tolto da quell’auto, mentre anche tanti appassionati e investitori hanno preso di mira il design. Il titolo Ferrari, nei giorni della presentazione, ha perso fino all’8% a Piazza Affari.

Dall’altra parte, Ferrari ha tenuto la barra dritta: l’amministratore delegato Benedetto Vigna ha ricordato che la vera innovazione non cerca il consenso immediato, mentre il capo del design Flavio Manzoni ha definito il progetto polarizzante, ricordando che anche la Purosangue fu contestata al debutto.

Dal punto di vista tecnico la Luce è tutt’altro che un esercizio di stile: parliamo di un’elettrica con oltre mille cavalli, e perfino alcuni commentatori severi sul design ne hanno riconosciuto il valore tecnologico.

Il prezzo, intorno ai 550.000 euro, non sembra aver frenato la domanda: secondo alcune ricostruzioni, nonostante le polemiche gli ordini sarebbero andati esauriti, con una larga parte di clienti che comprano per la prima volta una Ferrari. Insomma, il giudizio sul design resta diviso, ma il riconoscimento tedesco guarda all’innovazione.

Tripletta per Kia

Il marchio coreano è tra i grandi protagonisti: tre Volanti d’Oro in tre categorie diverse. La Kia EV5 ha vinto tra i SUV di segmento C, la K4 Sportswagon tra le compatte di segmento C e la Kia EV2 come migliore auto sotto i 30.000 euro. Un bottino che racconta bene la varietà della gamma, dagli SUV alle station wagon. Per Kia è la conferma di un momento brillante: tre vittorie diverse, pensate per esigenze e portafogli molto distanti tra loro.

Doppio riconoscimento per Skoda e BMW

Due premi a testa anche per Skoda e BMW. La casa boema ha portato a casa la Epiq, vincitrice tra i SUV compatti dalle dimensioni più contenute, e la Peaq, premiata come migliore auto per le famiglie. Per BMW, invece, a trionfare sono state la nuova i3 nel segmento D e la M2 CS tra le sportive, a dimostrazione di una gamma che sa essere tanto razionale quanto divertente.

Per Skoda è un risultato doppio che parla di versatilità: da una parte un SUV di dimensioni contenute, dall’altra un modello pensato per la famiglia.

Genesis e Mercedes nel lusso

Nei piani alti del listino le vincitrici sono due. Nel segmento E il Volante d’Oro è andato alla Genesis GV60 Magma, mentre nel segmento F ha vinto la Mercedes Classe S, regina storica delle ammiraglie. Per Mercedes, però, il bilancio è stato ricco anche altrove: il premio per il motorsport è andato a Toto Wolff, team principal e amministratore delegato della Mercedes-AMG Petronas di Formula 1, e tra le auto storiche è stata premiata la Mercedes SL.

Per Genesis, marchio premium del gruppo Hyundai, è un riconoscimento che pesa, perché arriva con una Magma, la declinazione più sportiva della gamma. Il premio a Toto Wolff, in particolare, è un riconoscimento alla persona più che all’auto: premia il lavoro alla guida del team Mercedes in Formula 1.

ID.Polo e Corsa GSE tra le compatte

Il fronte più popolare è quello delle auto che si comprano davvero. Tra le utilitarie ha vinto l’Opel Corsa GSE, che porta a 23 i Volanti d’Oro conquistati nel tempo dal marchio del Fulmine. Tra i premi legati al prezzo, invece, la Volkswagen ID.Polo ha vinto come migliore auto sotto i 25.000 euro, la Kia EV2 sotto i 30.000 e la Mazda CX-5 sotto i 35.000. Tre fasce, tre risposte diverse a chi guarda soprattutto al portafoglio.

Per Opel è un traguardo che pesa: ventitré Volanti d’Oro in bacheca non sono un dettaglio, e la Corsa GSE si aggiunge alla lista come l’ultima arrivata.

Spazio anche alle usate

Il Volante d’Oro guarda anche al mercato dell’usato, e qui a vincere è stata l’Audi A4 Avant, scelta tra le vetture di seconda mano. Spazio, poi, al passato più nobile, con i premi per le auto storiche. Un trio eterogeneo, che mette insieme la Carrera GT con il suo V10 da supercar, la SL, simbolo della scuola Mercedes, e la Audi 100 C3, berlina degli anni Ottanta famosa per la sua aerodinamica.

Tutte le vetture premiate

Ecco l’elenco completo dei vincitori del Volante d’Oro 2026:

Utilitarie: Opel Corsa GSE;

SUV compatti di dimensioni contenute: Skoda Epiq;

SUV segmento C: Kia EV5;

compatte segmento C: Kia K4 Sportswagon;

segmento D: BMW i3;

segmento E: Genesis GV60 Magma;

segmento F: Mercedes Classe S;

sportive: BMW M2 CS;

famiglie: Skoda Peaq;

sotto 25.000 euro: Volkswagen ID.Polo;

sotto 30.000 euro: Kia EV2;

sotto 35.000 euro: Mazda CX-5;

usate: Audi A4 Avant;

innovazione: Ferrari Luce;

motorsport: Toto Wolff (Mercedes-AMG Petronas F1);

auto storiche: Mercedes SL, Porsche Carrera GT, Audi 100 C3.

Guardando l’elenco, colpisce quanto spazio abbiano trovato le elettriche, dalla Kia EV5 e EV2 alla Volkswagen ID.Polo fino alla nuova BMW i3, senza dimenticare la Ferrari Luce premiata per l’innovazione.

Ma c’è posto anche per le termiche, come la BMW M2 CS tra le sportive o l’Audi A4 Avant tra le usate. Il Volante d’Oro, insomma, fotografa un mercato in transizione, dove convivono tecnologie diverse e dove la scelta, alla fine, resta nelle mani di chi guida.