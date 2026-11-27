Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Nuova strategia sulle Volkswagen prodotte in Cina

Per decenni la Cina ha rappresentato uno dei mercati più remunerativi per Volkswagen. Oggi, invece, Wolfsburg si trova nella condizione di dover ripensare il ruolo delle proprie attività industriali nel Paese, dove la concorrenza dei costruttori locali ha ridimensionato le ambizioni commerciali dei tedeschi. La risposta passa anche attraverso un’inversione dei flussi commerciali: produrre automobili in Cina per venderle nel resto del mondo. L’obiettivo, illustrato da Ralf Brandstätter, responsabile delle attività cinesi del Gruppo Volkswagen, durante una visita a Hefei lo scorso 28 ottobre, è quello di esportare almeno 300.000 veicoli all’anno entro il 2030.

Volkswagen ridimensiona le ambizioni sul mercato cinese

A spiegare le ragioni di questa scelta sono innanzitutto i numeri. Volkswagen punta a raggiungere una quota dell’11% sul mercato cinese, corrispondente a circa 2,3 milioni di automobili vendute annualmente. Una previsione sensibilmente inferiore rispetto ai precedenti programmi, che contemplavano volumi fino a 2,8 milioni di unità. Mezzo milione di vetture di differenza rappresenta un ridimensionamento significativo per un Gruppo che ha investito ingenti risorse nella propria presenza industriale in Cina e che adesso deve fare i conti anche con la redditività degli stabilimenti.

Il direttore finanziario Arno Antlitz ha individuato nei Paesi del Sud globale le prime opportunità per assorbire parte di questi volumi. A rendere particolarmente delicato il quadro contribuisce la situazione della joint venture Volkswagen nella provincia dell’Anhui, che attualmente opera in perdita. Trovare nuovi acquirenti al di fuori dei confini cinesi potrebbe dunque aiutare il costruttore tedesco a sfruttare meglio le capacità produttive locali, sebbene il programma di esportazioni non sia sufficiente, da solo, a colmare interamente la distanza rispetto alle precedenti previsioni di vendita.

Dalla Cina non partiranno soltanto automobili

C’è però un altro aspetto della vicenda, forse persino più interessante sotto il profilo industriale. Volkswagen intende valorizzare sui mercati internazionali anche le tecnologie sviluppate in Cina, trasferendo altrove parte del patrimonio ingegneristico maturato nel Paese. Hefei, sede di un importante centro di ricerca e sviluppo del Gruppo, assume in questo contesto una rilevanza particolare. Il lavoro svolto dagli ingegneri locali non sarà necessariamente circoscritto alle esigenze degli automobilisti cinesi, ma potrà trovare applicazione su prodotti destinati a una clientela geograficamente molto più ampia.

Tra le aree individuate figurano altri mercati asiatici, il Medio Oriente e il Sud America, indicato come primo sbocco internazionale per l’architettura sviluppata in Cina. È un cambiamento tutt’altro che marginale per un costruttore europeo. Se in passato erano prevalentemente le competenze tecnologiche occidentali a essere trasferite verso Oriente, adesso Volkswagen intravede opportunità commerciali anche nel percorso inverso. La distinzione tra esportazione di automobili e trasferimento di tecnologie rimane comunque importante, poiché soltanto la prima attività è associata al traguardo quantitativo delle 300.000 unità annue.

L’Europa rimane fuori dai programmi, almeno per ora

Difficile, al momento, prevedere quali ripercussioni avrà questa strategia sul mercato europeo. Il Vecchio Continente non figura infatti tra le destinazioni annunciate per l’espansione delle tecnologie sviluppate in Cina. Resta aperta, su un piano differente, la questione dell’eventuale impiego dell’architettura elettronica CEA sui futuri modelli europei del gruppo. Un’ipotesi che non va però confusa con un programma di importazione di vetture cinesi nelle concessionarie Volkswagen europee.

Per quanto riguarda l’Italia, non sono stati annunciati modelli, listini o calendari commerciali riconducibili alla nuova strategia. Il dato politicamente e industrialmente più significativo rimane quindi un altro: Volkswagen sta cercando di trasformare una difficoltà commerciale incontrata sul mercato cinese in un’opportunità di espansione internazionale. La Cina, insomma, non è più soltanto un Paese nel quale conquistare clienti, ma una base produttiva e tecnologica dalla quale partire per conquistarne altri. Una prospettiva che fino a pochi anni fa avrebbe avuto un peso ben diverso nelle strategie di Wolfsburg.