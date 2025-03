Volkswagen e FAW danno il via a un'ambiziosa strategia che prevede il lancio di 11 nuovi modelli in Cina nel corso dei prossimi anni con un focus sul brand Jetta

Il Gruppo Volkswagen guarda con sempre maggior interesse alla Cina, con l’obiettivo di incrementare la propria presenza sul mercato locale. Per raggiungere i target prefissati, l’azienda ha avviato una nuova joint venture con FAW, uno dei quattro principali costruttori cinesi e già da tempo partner del gruppo tedesco, con l’obiettivo di realizzare una nuova generazione di modelli da lanciare sul mercato locale.

Questi modelli saranno progettati e sviluppati in modo specifico per la Cina, per soddisfare appieno le richieste della clientela. La nuova strategia è già definitiva e prevede l’arrivo di modelli elettrici, ibridi plug-in, con sistema range extender e anche di un modello a benzina, andando a occupare vari segmenti di mercato, sfruttando il brand Jetta, lanciato nel 2019.

Questo brand è stato utilizzato, in questi ultimi anni, per commercializzare versioni dedicate al mercato cinese di modelli Volkswagen e Seat, opportunamente modificati per il mercato locale e assemblati in uno stabilimento situato a Chengdu. Con la nuova joint venture, il marchio Jetta diventerà ancora più importante per il Gruppo Volkswagen in Cina.

La nuova strategia

Il nuovo piano di sviluppo alla base della joint venture tra Volkswagen e FAW prevede l’arrivo sul mercato di ben undici nuovi modelli. Il focus principale è, naturalmente, sulle auto elettriche con l’arrivo di ben sei nuovi modelli, a differenza di quanto sta avvenendo in Europa dove si registra una frenata sull’elettrico. La joint venture, però, non si concentrerà esclusivamente sulle auto a zero emissioni ma andrà a realizzare anche due modelli con sistema Plug-in Hybrid e due modelli con motore elettrico e sistema range extender. A completare la gamma ci sarà anche un modello con motore benzina.

La nuova strategia di Volkswagen, che nel frattempo ha svelato l’auto low cost del futuro, ha ancora vari aspetti da chiarire, a partire da quelli che saranno i segmenti di mercato che l’azienda andrà ad occupare con la nuova gamma di modelli Jetta. Si tratta, in ogni caso, di una nuova famiglia di modelli che punta a costituire un’offerta particolarmente articolata e diversificata, sia per quanto riguarda i sistemi di alimentazione che per le varie opzioni di carrozzeria e dimensione. I dettagli sui nuovi modelli saranno rivelati, in modo progressivo, nel corso del prossimo futuro.

Si parte a breve

La joint venture tra Volkswagen e FAW non vuole perdere tempo. Già nel corso del 2026, infatti, è previsto il debutto della prima Jetta completamente elettrica che darà il via alla nuova gamma di modelli, destinati a conquistare il mercato cinese nei prossimi anni, almeno nei piani dell’azienda tedesca e del suo partner cinese. Come già anticipato in precedenza, tutta la gamma sarà progettata e sviluppata in modo esclusivo per il mercato cinese.

Volkswagen, in ogni caso, dovrebbe “riciclare” alcune tecnologie già utilizzate in Europa, per andare a ottimizzare i costi e ridurre l’investimento necessario alla creazione di una nuova gamma di modelli di nuova generazione. Già nel corso dei prossimi mesi dovrebbero arrivare i primi dettagli sulle prossime mosse del costruttore tedesco. In occasione della prossima edizione del Salone dell’auto di Shanghai, in programma ad aprile, è previsto il debutto di una nuova concept car che potrebbe rappresentare una vera e propria preview in merito ai nuovi modelli in arrivo.