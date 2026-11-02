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Volkswagen ID. Golf, Volkswagen interrompe lo sviluppo

La futura Volkswagen ID. Golf finisce al centro della difficile ristrutturazione del gruppo tedesco. A Wolfsburg sono stati sospesi i lavori preliminari legati allo sviluppo della prima generazione elettrica della Golf, uno dei modelli più importanti per la prossima generazione di automobili a batteria della casa automobilistica. La decisione arriva in un momento particolarmente delicato per Volkswagen, alle prese con perdite finanziarie, riduzione dei costi e tensioni sindacali. Lo stop, tuttavia, non equivale alla cancellazione del progetto. Il consiglio di fabbrica sostiene infatti che il tempo perduto potrà essere recuperato, senza modificare la data prevista per il debutto della vettura.

Perché sono stati sospesi i lavori

A spiegare le ragioni del provvedimento è stato Thomas Schäfer, responsabile dei marchi generalisti del gruppo Volkswagen, attraverso una comunicazione interna. Il dirigente ha riconosciuto il valore simbolico e industriale della Golf per l’azienda e per la città tedesca di Wolfsburg, sottolineando quanto sia stata difficile la scelta di interrompere temporaneamente le attività.

Il problema è soprattutto economico: VW ritiene di non poter sostenere, nelle attuali condizioni, le spese necessarie per proseguire questa fase del progetto. Secondo i dati contenuti nella comunicazione, lo stabilimento di Wolfsburg presenta uno scostamento di 300 milioni di euro rispetto agli obiettivi di riduzione dei costi. L’impianto non rientra tra quelli minacciati di chiusura, ma deve comunque contribuire al programma di risanamento delle attività tedesche.

Crisi Volkswagen: tagli al personale e tensioni con i sindacati

Il congelamento delle attività sulla ID. Golf si inserisce in una ristrutturazione ben più ampia, che coinvolge l’intera organizzazione industriale del costruttore. Il gruppo sta portando avanti un piano che prevede fino a 100.000 tagli occupazionali e la possibile chiusura di quattro stabilimenti tedeschi.

La pressione sui conti è aumentata dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2026, caratterizzati dalla perdita trimestrale più consistente registrata da Volkswagen da oltre dieci anni. L’azienda chiede quindi un maggiore sostegno al programma di risanamento, mentre i rapporti con le rappresentanze dei lavoratori diventano sempre più difficili.

Il sindacato IG Metall sta valutando possibili scioperi a partire dal primo gennaio, in un clima segnato dalle preoccupazioni per l’occupazione e per il futuro della produzione nazionale. Ulteriori tensioni sono nate dopo l’annuncio di un investimento da quattro miliardi di dollari per un nuovo stabilimento Audi negli Stati Uniti.

La prospettiva di destinare risorse ingenti all’estero, mentre in Germania si discutono sacrifici e riduzioni della spesa, ha alimentato il malcontento dei lavoratori.

Golf elettrica, il lancio resta previsto

Nonostante lo stop, il consiglio di fabbrica Volkswagen ha assicurato che la sospensione dei lavori preliminari non dovrebbe ritardare il lancio della ID. Golf. I rappresentanti dei lavoratori ritengono possibile recuperare successivamente il tempo perduto, pur riconoscendo che la decisione dimostra quanto sia difficile la situazione finanziaria del gruppo.

La futura Golf elettrica è destinata a utilizzare la piattaforma SSP, architettura di nuova generazione progettata per diversi modelli del Gruppo. L’obiettivo è ridurre la complessità tecnica e industriale, migliorando al tempo stesso l’integrazione tra software, componenti elettronici e sistemi di propulsione elettrica.

La SSP ha però già accumulato ritardi rispetto all’originario obiettivo di introduzione nel 2026, complicando la pianificazione dei nuovi modelli. Per Volkswagen, questa tecnologia rappresenta un passaggio fondamentale nella competizione con i costruttori cinesi, sempre più presenti sul mercato europeo delle auto elettriche.