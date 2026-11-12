Volkswagen, salta il progetto Gamechanger: tensioni a Wolfsburg e rischio sciopero

Secondo quanto riferisce il Consiglio di fabbrica, lo stop è stato deciso dai vertici del gruppo per ragioni di costo e ha effetto immediato.

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Nuovo capitolo nella complessa riorganizzazione di Volkswagen. Il gruppo tedesco ha deciso di abbandonare il progetto produttivo Gamechanger (che significa ‘punto di svolta’) nello stabilimento principale di Wolfsburg, provocando la dura reazione dei rappresentanti dei lavoratori. Una decisione che riaccende le tensioni tra il management e i sindacati, già impegnati da mesi in un confronto sul futuro industriale del costruttore.

Il progetto Gamechanger avrebbe dovuto introdurre un nuovo modello organizzativo e produttivo per migliorare l’efficienza dello stabilimento e preparare la fabbrica alle prossime generazioni di automobili. La sua cancellazione viene però considerata dal consiglio di fabbrica un passo indietro rispetto agli impegni assunti nel dicembre 2024, quando azienda e rappresentanti dei lavoratori avevano raggiunto un accordo per affrontare la crisi attraverso una revisione dei costi e delle capacità produttive, garantendo al tempo stesso maggiori certezze occupazionali.

A guidare la protesta è Daniela Cavallo, presidente del consiglio di fabbrica Volkswagen, che ha criticato la scelta della direzione, sottolineando i rischi per gli accordi raggiunti. I sindacati hanno inoltre ventilato la possibilità di nuove iniziative di mobilitazione, compreso uno sciopero a partire dal 1° gennaio 2027.

La vicenda si inserisce in un piano di ristrutturazione particolarmente impegnativo. Volkswagen punta infatti a ridurre i costi e la capacità produttiva, con un programma che prevede fino a 100.000 posti di lavoro in meno a livello mondiale e una revisione della presenza industriale in Germania.

Per il gruppo la sfida è trovare un equilibrio tra competitività, investimenti nella mobilità elettrica e tutela dell’occupazione. Wolfsburg, sede storica e simbolo di Volkswagen, diventa così uno dei principali fronti della trasformazione industriale dell’automotive europeo.