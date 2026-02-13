Weekend speciale nelle concessionarie Volkswagen con sconti fino a 7.500 euro e formule PVV dedicate per Tiguan e Golf plug-in hybrid

Volkswagen rilancia i Super Hybrid Days, l’apertura straordinaria per presentare il Super Ibrido del brand. Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 sono le date per scoprire la tecnologia plug-in montata su Tiguan e Golf, accompagnata da sconti dedicati.

Golf e Tiguan in sconto

Protagoniste dei Super Hybrid Days sono Volkswagen Tiguan eHybrid e Golf eHybrid, due modelli chiave per il mercato italiano, ora proposti con un importante bonus. Tiguan eHybrid viene infatti offerta al prezzo promo scontato fino a 7.500 euro, legato a permuta o rottamazione, mentre Golf eHybrid supera i 6.000 euro di sconto.

La seconda generazione dei plug-in Volkswagen compie un deciso passo avanti grazie a batterie più capienti e a una gestione ottimizzata dell’energia offrendo così un’autonomia superiore ai 100 km in a zero emissioni.

Le vetture sono proposte in due livelli di potenza, che partono da 204 CV fino a raggiungere i 272 CV, accompagnati da una coppia rispettivamente di 350 e 400 Nm. In entrambi i casi, la spinta garantisce la giusta fluidità elettrica, accoppiata a uno spunto brillante del motore termico.

Altro elemento interessante è la ricarica rapida in corrente continua (DC), una soluzione ancora poco diffusa tra le plug-in hybrid. Questo permette di ridurre sensibilmente i tempi di rifornimento elettrico quando si utilizza una colonnina pubblica compatibile, rendendo l’esperienza ancora più simile a quella di un’auto elettrica.

Dettagli dell’offerta

Legate al bonus diretto, Volkswagen propone formule finanziarie dedicate attraverso il Progetto Valore Volkswagen (PVV), pensate per offrire rate contenute, servizi inclusi e una garanzia alla scadenza del finanziamento. Scegliendo il PVV, la Tiguan eHybrid 204 CV Edition Plus prevede:

anticipo di 5.000 euro,

35 rate mensili da 379 euro,

TAN fisso 5,99% e TAEG 6,83%.

Nel pacchetto sono inclusi 30.000 km di percorrenza e l’estensione di garanzia Extra Time di 2 anni o fino a 80.000 km, un valore aggiunto che aumenta la tranquillità nel medio periodo. Condizioni simili anche per la compatta di casa Volkswagen. La Golf eHybrid 204 CV Edition Plus è proposta con:

anticipo di 5.000 euro,

35 rate mensili da 339 euro,

TAN 5,99% fisso e TAEG 6,92%.

Anche in questo caso sono inclusi 30.000 km e l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km.

L’Edition Plus si distingue per una dotazione particolarmente ricca, che rende l’offerta ancora più interessante in rapporto al prezzo finale. Tecnologia di bordo, sistemi di assistenza alla guida e connettività sono ormai elementi centrali dell’esperienza Volkswagen, e sulle versioni plug-in trovano un equilibrio convincente tra comfort e sostenibilità.

Transizione graduale

Con i Super Hybrid Days, il costruttore tedesco punta a ribadire la propria strategia: accompagnare gradualmente il cliente verso l’elettrificazione, offrendo soluzioni concrete e subito utilizzabili nella vita di tutti i giorni. Per molti automobilisti italiani, infatti, il plug-in rappresenta un compromesso ideale: si viaggia in elettrico durante la settimana, si affrontano lunghe percorrenze nel weekend senza ansia da ricarica.

L’appuntamento è dunque fissato per il weekend del 21 e 22 febbraio, quando le concessionarie Volkswagen apriranno le porte per far toccare con mano la tecnologia eHybrid e valutare direttamente le condizioni personalizzate. Per chi stava pensando al salto verso l’ibrido plug-in, potrebbe essere il momento giusto per fare il passo decisivo