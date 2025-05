Fonte: Italdesign Volkswagen vuole vendere Italdesign

Italdesign è in vendita. La storica azienda italiana, infatti, è oggi sul mercato e il suo futuro è a rischio. L’azienda è attualmente controllata da Audi ed è, quindi, parte del Gruppo Volkswagen che, per i suoi piani futuri, non sembra avere intenzione di puntare sulla società di car design e ingegneria, simbolo del settore automotive italiano. La messa sul mercato non è un’indiscrezione: l’azienda, infatti, ha comunicato ai sindacati l’intenzione di vendere Italdesign.

Colpa della crisi di Volkswagen

Volkswagen, tramite Audi, è proprietaria di Italdesign dal 2010 ed è ora alla ricerca di un compratore per la storica azienda torinese. Il motivo non è noto ma è facilmente ipotizzabile. Il Gruppo Volkswagen sta attraversando una crisi finanziaria importante, legata anche alla necessità di elettrificare la gamma e alla forte concorrenza da parte dei costruttori cinesi. Dopo i piani di chiusura di stabilimenti produttivi, la Casa tedesca starebbe ora valutando nuove opportunità per fare cassa e per tagliare i costi. La vendita di Italdesign può, quindi, rientrare in un piano di questo tipo. Per il momento, in ogni caso, l’azienda italiana, che di recente ha svelato la concept Rapida, continua la sua attività anche se bisognerà capire quale potrà essere il futuro per i lavoratori.

La vendita di Italdesign apre una nuova stagione di incertezza per i lavoratori dell’azienda. Come riportato dal Corriere della Sera, Gianni Mannori della Fiom Cgil di Torino ha commentato così l’annuncio sul futuro di Italdesign: “Questa notizia ci rende molto preoccupati perché non sappiamo cosa sarà del futuro di un’azienda che è stata ed è ancora un fiore all’occhiello del territorio. Ancora una volta, nei momenti di difficoltà, i gruppi tedeschi preferiscono sacrificare aziende fuori dalla Germania. L’esatto opposto di quanto ha fatto Fiat in Italia che invece tutela le fabbriche all’estero e non quelle italiane“. Da segnalare che il prossimo 19 maggio si svolgerà un incontro tra lavoratori e sindacati, Fiom e Fim, per fare il punto della situazione. All’incontro parteciperà anche un delegato dell’Unione Industriali di Torino.

Un simbolo dell’automotive italiano

Italdesign è stata fondata nel 1968 da Giorgetto Giugiaro e Aldo Mantovani. Inizialmente, la denominazione dell’azienda era SIRP (Società Italiana Realizzazione Prototipi S.p.A.). Fin dai primi anni di attività, Italdesign avviò una serie di collaborazioni con i principali produttori di automobili attivi sul mercato europeo, sia italiani (come Fiat e Alfa Romeo) che esteri (come Hyundai) oltre a una solida partnership con Volkswagen per la realizzazione di modelli passati alla storia, come la Golf che debuttò sul mercato nel 1974.

Nel corso del 2010, Volkswagen ha acquistato oltre il 90% del capitale di Italdesign mettendola sotto il controllo di Audi. La restante parte delle quote societarie rimasero nelle mani della famiglia Giugiaro prima della cessione avvenuta nel 2015. Bisogna sottolineare che oggi Italdesign è un’azienda solida, con oltre 250 milioni di euro di ricavi (nel 2023) e l’obiettivo di raggiungere quota 300 milioni di euro in futuro oltre che con un utile di circa 20 milioni di euro. L’azienda ha più di 1.200 dipendenti.