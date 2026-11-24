iStock Auto in acqua: Volvo studia un sistema per facilitare la fuga

Perdi il controllo dell’auto e finisci dritto in acqua. Le portiere oppongono resistenza a causa della pressione esterna e ogni secondo perso può complicare la fuga dall’abitacolo. Cominci ad affondare e non vedi una via di fuga: in una situazione simile, riuscire ad abbassare i finestrini può scongiurare conseguenze tragiche, purché l’impianto elettrico continui a funzionare. A questo ha pensato Volvo, con un nuovo sistema capace di intervenire autonomamente, prima ancora che il conducente riesca a raggiungere i comandi.

Come funziona il sistema Volvo

È la tipica situazione in cui nessuno vorrebbe mai trovarsi: esci di strada e cadi in acqua, magari da una banchina. Il dispositivo dovrebbe innanzitutto capire che cosa sta accadendo, distinguendo l’incidente da circostanze del tutto normali, come il sollevamento del mezzo in officina. A fornire i primi indizi sarebbero le sospensioni, il cui assetto risente della perdita del normale carico sulle ruote.

Un’automobile può però trovarsi con le ruote sollevate anche nel corso di una riparazione, senza che vi sia alcun pericolo per gli occupanti. Onde evitare di far scattare l’allarme invano, Volvo utilizzerebbe i sensori a ultrasuoni, di norma preposti a individuare gli ostacoli durante le manovre. I sensori riescono a funzionare nell’aria e, una volta immersi, restituiscono segnali più deboli o disturbati. Le anomalie permetterebbero di riconoscere la presenza dell’acqua e individuare le parti della carrozzeria sommerse. Attraverso un giroscopio il sistema conoscerebbe l’inclinazione della vettura e capirebbe quali finestrini si trovino ancora al di sopra della superficie.

Quali finestrini si aprirebbero

Il brevetto introduce un sistema capace di scegliere in autonomia i finestrini da aprire. Se l’automobile finisse inclinata sul fianco destro, per esempio, il dispositivo potrebbe abbassare i vetri sul lato sinistro, offrendo ai passeggeri un’uscita ancora raggiungibile. La scelta delle aperture dipenderebbe dalla posizione assunta dal veicolo dopo l’impatto con l’acqua, che potrebbe non essere la stessa di quella di un mezzo normalmente parcheggiato.

Sono state, inoltre, considerate situazioni peggiori. In circostanze del genere la centralina valuterebbe l’inclinazione dell’auto e la posizione degli occupanti, fino ad arrivare eventualmente ad aprire più finestrini. Fra le possibilità descritte compaiono il portellone e il tetto apribile, qualora presenti e utilizzabili per abbandonare l’abitacolo.

Il progetto contempla l’invio automatico di una richiesta di soccorso attraverso i sistemi di comunicazione della vettura o uno smartphone collegato, così da segnalare l’incidente anche nel caso in cui gli occupanti siano impossibilitati a chiamare.

Arriverà sulle auto di serie?

Nel campo della sicurezza Volvo vanta una lunga storia, dalla cintura a tre punti fino all’airbag per pedoni introdotto sulla V40 nel 2012. Il nuovo brevetto si inserisce in questo percorso, sebbene Toyota e Geely abbiano già studiato dispositivi analoghi, depositando rispettivamente delle domande nel 2020 e nel 2023.

Rimane da capire se la tecnologia verrà effettivamente adottata. Il vantaggio è che molti dei sensori necessari sono già presenti sulle automobili moderne, ma un sistema destinato a funzionare durante un incidente dovrebbe dimostrarsi affidabile anche con l’elettronica danneggiata. Al momento, Volvo non ha annunciato modelli o date per un’eventuale introduzione sul mercato.