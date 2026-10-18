Volvo e NVIDIA rafforzano la partnership per la guida autonoma. Nuove tecnologie IA per auto più sicure e funzionalità avanzate "eyes-off" e "mind-off".

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iStock Il futuro della guida autonoma è iniziato

Volvo ha annunciato, questa settimana, un importante ampliamento della sua partnership strategica con NVIDIA, azienda sempre più punto di riferimento assoluto del settore tech e, in particolare, del settore dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo della collaborazione è quello di “sbloccare nuovi livelli di sicurezza nella tecnologia di guida automatizzata” per le auto della gamma Volvo nel corso del prossimo futuro. Le due aziende sono partner da diversi anni e hanno già collaborato a numerosi progetti insieme.

Il futuro della guida autonoma

Questa nuova tecnologia consentirà ai futuri veicoli Volvo di muoversi in totale sicurezza attraverso ambienti reali complessi “da porta a porta”, affrontando senza problemi autostrade, strade urbane trafficate e scenari di parcheggio. L’innovazione farà il suo debutto su un’auto Volvo di prossima generazione.

A livello tecnico, i sistemi di sicurezza e l’esperienza ingegneristica di Volvo si combineranno con l’intelligenza artificiale e le tecnologie di calcolo accelerato di NVIDIA, sfruttando nello specifico l’architettura per sensori e calcolo Hyperion, il sistema operativo Halos e il software di guida Alpamayo Stack.

L’obiettivo a lungo termine delle due aziende è innalzare gli standard della sicurezza automobilistica basata sull’intelligenza artificiale e rendere l’esperienza al volante sempre più semplice per i clienti, arrivando alla graduale introduzione di funzionalità di guida “eyes-off” e “mind-off” (che consentiranno al conducente di distogliere lo sguardo e la mente dalla guida).

Per realizzare sistemi di guida autonoma realmente sicuri, in modo da poter consentire ai conducenti di togliere le mani dal volante, la tecnologia ricopre un ruolo di primo piano. L’IA, di cui NVIDIA è un vero e proprio punto di riferimento, può garantire un incremento di qualità per questi sistemi, che potranno adattarsi al contesto e consentire spostamenti sempre più semplici.

Nel suo comunicato ufficiale, Volvo non ha fornito ulteriori dettagli in merito alle tempistiche di lancio delle nuove tecnologie e ai modelli che potranno sfruttarle. Si tratta, probabilmente, di un progetto che punta a garantire risultati importanti nel lungo periodo. Per questo motivo, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte dell’azienda.

Ricordiamo che nei mesi scorsi NVIDIA ha rilasciato un nuovo software pensato per garantire alla guida autonoma un vero e proprio salto di qualità nel corso del futuro. Volvo, invece, sta lavorando sulla sicurezza con grande intensità e ha realizzato anche un’app per aiutare gli utenti.

Håkan Samuelsson, presidente e CEO di Volvo Cars, ha commentato:

“Da quasi 100 anni Volvo è sinonimo di sicurezza automobilistica. Collaborando con NVIDIA, uniamo due punti di forza distinti: una conoscenza della sicurezza leader del settore e una tecnologia di intelligenza artificiale di livello mondiale. Questa combinazione ci offre un’opportunità unica per creare auto più sicure e attraenti per i nostri clienti.”

Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA, ha aggiunto: