Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images L'evoluzione di WhatsApp ora su Apple CarPlay con una piccola rivoluzione

Immaginate di essere al volante, immersi nel flusso del traffico cittadino o lanciati lungo un’autostrada che si srotola verso l’orizzonte. Improvvisamente, il sommesso segnale acustico di una notifica interrompe il ronzio del motore. Per anni, quel suono ha rappresentato un dilemma: resistere alla tentazione di guardare lo schermo o rischiare la sicurezza per un frammento di comunicazione digitale. Sappiamo bene che la distrazione è uno dei pericoli maggiori, ma oggi quel ponte invisibile tra la nostra vita digitale e le mani ben salde sul volante è diventato più solido, più intelligente e, soprattutto, più sicuro. Il motivo? WhatsApp entra in Apple CarPlay.

Un’app nativa per il sistema di bordo

La novità che sta cambiando le abitudini di milioni di automobilisti riguarda l’integrazione di WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo, all’interno dell’ecosistema Apple CarPlay. Meta ha infatti rilasciato l’app ufficiale dedicata, segnando un netto distacco rispetto al passato. Fino a ieri, infatti, l’unico modo per interagire con i propri messaggi mentre si era alla guida consisteva in un dialogo, a volte faticoso, con l’assistente vocale Siri. Bisognava pronunciare formule precise come “Ehi Siri, scrivi un messaggio a...” per poter comunicare, senza avere una reale interfaccia visiva a disposizione.

Ora, la musica è cambiata. Chi possiede un iPhone e un veicolo dotato di infotainment compatibile troverà un’esperienza d’uso molto più evoluta e fluida. Non è più necessario affidarsi esclusivamente alla voce per lanciare ogni singolo comando: la presenza di un’app nativa permette una gestione che prima era semplicemente impossibile.

Funzioni e benefici

Entrando nel dettaglio di questa piccola rivoluzione, la nuova app è stata progettata con un focus chirurgico sulle funzioni che hanno realmente senso durante la guida, mettendo al centro le chiamate vocali. L’interfaccia sullo schermo dell’auto è ora completa e intuitiva: permette di consultare la lista delle chiamate, aggiungere un nuovo contatto e, soprattutto, gestire una lista di contatti preferiti per avviare conversazioni rapide senza distogliere l’attenzione.

Una delle novità più apprezzate rispetto alla vecchia integrazione è la disponibilità delle chat recenti direttamente sul display. Sebbene interpellare Siri rimanga una possibilità sempre valida e sicura, non è più l’unico strumento essenziale per navigare tra le proprie comunicazioni. Tutto questo si traduce in una comodità superiore, pensata per chi vive l’auto come un ufficio o semplicemente per chi non vuole rinunciare a restare in contatto con i propri cari in totale semplicità.

Le regole non cambiano

Tuttavia, con la grande tecnologia arrivano anche grandi responsabilità. È fondamentale ricordare che, nonostante l’interfaccia sia più accattivante e funzionale, le leggi della fisica e quelle dello Stato non vanno in vacanza. Il Codice della Strada, attraverso l’articolo 173, è molto chiaro: lo schermo dell’infotainment è considerato a tutti gli effetti uguale a quello di uno smartphone.

Questo significa che l’uso della nuova app deve essere disciplinato dal buon senso e dal rigore legislativo. Le interazioni manuali con lo schermo, come la ricerca prolungata di contatti in rubrica o, peggio ancora, il tentativo di scrivere messaggi tastando il display, restano severamente vietate mentre l’auto è in movimento. Tali azioni comportano una distrazione inaccettabile e impongono di staccare le mani dal volante.

La regola d’oro rimane la stessa: è lecito usare i comandi vocali e l’audio vivavoce dell’auto; se si preferisce l’auricolare, deve essere singolo per lasciare un orecchio libero di percepire i rumori ambientali. Leggere una chat testuale o rispondere scrivendo sullo schermo è un’operazione consentita solo ed esclusivamente a vettura ferma e motore spento. La nuova app di WhatsApp per CarPlay è uno strumento formidabile per migliorare la qualità della vita a bordo, a patto di ricordare che la nostra priorità assoluta resta sempre e solo la strada davanti a noi.