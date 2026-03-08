Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Comune di Imola L'evento è in programma presso l'Autodromo di Imola

Oggi, domenica 8 marzo 2026, torna WOW Women Motor. Si tratta della quarta edizione dell’evento dedicato all’empowerment femminile nel motorsport e nelle discipline STEM. L’evento in questione si svolge presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

L’evento in questione rientra nel calendario della Giornata Internazionale della Donna e si compone di una lunga serie di attività gratuite oltre che di un convegno pomeridiano dedicato ai temi della parità di genere e dell’orientamento alle professioni tecnico-scientifiche.

L’iniziativa è aperta al pubblico. A promuovere WOW Women Motor, evento che entra a far parte di un protocollo d’intesa tra istituzioni e soggetti del territorio, sono il Comune di Imola, Formula Imola, Con.Ami e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Ecco i dettagli.

Un evento da non perdere

Il programma di WOW Women Motor è ricco di eventi e iniziative. Nella mattinata, infatti, sono previsti diversi workshop esperienziali oltre a una serie di attività legate alla sicurezza stradale, organizzate grazie a una stretta collaborazione con alcune delle più importanti realtà della Motor Valley, come Ferrari, Ducati e Lamborghini.

Da segnalare che il calendario degli eventi include anche una parata di auto storiche guidate da donne, con organizzazione da parte di Asi, e la possibilità di effettuare tour guidati sulla pista di Imola, una delle più affascinanti al mondo, con un prezzo speciale per tutte le donne che decideranno di partecipare.

A margine della manifestazione sarà possibile visitare anche la mostra fotografica “Donne e Motori: Gioie e Basta“, che sarà curata dal Museo Fratelli Cozzi, un museo privato che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati del mondo dei motori.

Il convegno

A partire dalle 14:30, invece, è programmato il convegno che comprenderà anche interviste e testimonianze sulla parità di genere. Tra le protagoniste dell’evento ci sarà anche Rachele Somaschini, pilota di rally che ha partecipato al Rally Dakar.

A completare la giornata di iniziative di WOW Women Motor ci sarà l’assegnazione di una serie di Premi WOW, riservati a donne che si sono distinte per le loro competenze e per il loro impatto sul territorio.

Per il programma completo della quarta edizione di WOW Women Motor vi rimandiamo al sito ufficiale dell’Autodromo di Imola (autodromoimola.it) e, in particolare, alla sezione Eventi. Da qui è possibile iscriversi ai workshop, agli eventi e al convegno (i posti sono limitati).

Le parole dei protagonisti

Il sito ufficiale dell’Autodromo di Imola ha pubblicato alcune dichiarazioni che riportiamo di seguito. Marco Panieri, sindaco di Imola, ha sottolineato:

“Attraverso questa manifestazione Imola rinnova il proprio impegno nel valorizzare talento e merito, promuovendo innovazione e pari opportunità senza distinzioni di genere”

Elena Penazzi, assessora al turismo, all’autodromo e ai grandi eventi, ha aggiunto:

“Oggi WOW non è più un singolo evento, ma un percorso articolato di iniziative concrete che coinvolgeranno sempre più giovani e scuole, senza distinzione di genere. L’obiettivo è lavorare alla creazione di un hub permanente di formazione WOW, capace di generare opportunità stabili e durature”

Elisa Spada, vicesindaca di Imola e assessora alle Politiche di Genere, ha concluso: