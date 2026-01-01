Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Come Xiaomi ha conquistato l'auto elettrica in pochi anni

In appena 15 anni Xiaomi ha compiuto un percorso che nessuno si sarebbe aspettato. Nata come una piccola startup cinese dalle grandi ambizioni, il Brand fondato da Lei Jun è riuscito a superare tutti competitor del settore, espandendo il proprio mercato fino alle automobili di serie. Un progresso che racconta molto sulla visione Xiaomi, ma che emerge anche come segnale di un’industria che sta cambiando in modo globale, sempre più orientata a fondere l’esperienza dei dispositivi.

La nascita della startup

Nata nel 2010 come sistema operativo basato su Android, debutta nel mondo hardware un anno dopo con il Mi 1. Uno smartphone che porta sul mercato specifiche tecniche di medio-alto livello, accompagnate da un prezzo che spazza la concorrenza occidentale. L’idea di Lei Jun e i suoi sette soci iniziali, si fonde anche nella vendita diretta, eliminando molti intermediari, con il beneficio del produttore e del consumatore finale.

Da lì in poi, l’espansione è rapidissima. Smartphone, wearable, smart TV, elettrodomestici, prodotti per la casa connessa: Xiaomi costruisce un ecosistema sempre più ampio, fondato su un rapporto qualità-prezzo aggressivo e su una forte integrazione software.

L’approdo nell’automotive

Questa continua espansione arriva al debutto nel 2021, anno in cui Xiaomi comunica l’intenzione di entrare nel settore automobilistico, puntando sulla mobilità elettrica. Una mossa che all’inizio viene accolta con scetticismo, ma che in pochi mesi si dimostra sorprendentemente concreta. Il primo settembre 2021 nasce a Pechino la divisione Xiaomi Automobile. L’azienda spinge immediatamente sull’acceleratore con una massiccia campagna di assunzioni che comprendono ingegneri, manager, designer e progettisti provenienti dalla concorrenza dei grandi costruttori, ma non solo.

Allo stesso tempo Xiaomi mette i primi mattoni dello stabilimento produttivo, un progetto in grado di assemblare oltre 300.000 vetture all’anno. Ora non c’è più spazio per i dubbi.

Uomo, Casa, Auto: la visione Xiaomi

La base della vision di Xiaomi risiede nel concetto di “Uomo, Casa, Auto”. Una triade in cui l’essere umano è abbracciato da un ecosistema intelligente in grado di imparare dalle necessità e dialogare a 360 gradi, rendendo il software l’elemento centrale. L’esperienza accumulata in anni di sviluppo di interfacce, sistemi operativi e servizi connessi si traduce in vetture pensate come “device su ruote”, capaci di integrarsi con smartphone, smart home e servizi cloud. È qui che Xiaomi sfrutta il suo vero vantaggio competitivo rispetto ai costruttori tradizionali.

La proposta attuale

Il 28 dicembre 2023 Xiaomi presenta ufficialmente la sua prima auto: la SU7, una berlina elettrica che segna l’ingresso definitivo del brand nell’automotive. A distanza di appena tre mesi, il modello è già ordinabile e le prime consegne avvengono in tempi rapidissimi. Il successo è immediato. Nei primi dodici mesi di produzione, la SU7 supera le 155.000 unità vendute in Cina, numeri che molti marchi storici faticano a raggiungere con modelli consolidati. Un risultato che spinge Xiaomi ad accelerare ulteriormente.

Alla berlina si affianca la YU7, SUV elettrico dallo stile deciso e tecnologico, che riprende la piattaforma e le soluzioni software della SU7. Due modelli che definiscono chiaramente l’identità del marchio: design moderno, forte contenuto tecnologico e prezzi competitivi per il mercato interno.

Quattro modelli nel 2026

Guardando al 2026 appena iniziato, i piani di Xiaomi sono ambiziosi e si concretizzeranno con l’arrivo di quattro nuovi modelli. Nella prima metà ci si aspetta un SUV a sette posti accompagnato dal restyling della SU7, mentre verso fine anno un nuovo SUV di medie dimensioni e una versione Executive della berlina. Queste vetture dovrebbero arrivare con la propulsione elettrica accompagnata da un generatore, soluzione al momento tra le preferite in Cina.