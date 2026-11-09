La YangWang U9 Xtreme ha raggiunto 503,16 km/h ad Abu Dhabi: è la prima auto di produzione a superare ufficialmente i 500 km/h, grazie a 3.018 CV

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Ufficio Stampa YangWang YangWang U9 Xtreme, record di velocità: raggiunti 503 km/h

La YangWang U9 Xtreme, la supercar del marchio di lusso di BYD, ha toccato 503,16 km/h, un risultato che riscrive i libri dei record e riaccende, inevitabilmente, il dibattito sul futuro delle prestazioni estreme.

Superati i 500 km/h

L’impresa è avvenuta il 1° novembre 2026 ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, su una strada chiusa al traffico. Al volante c’era il pilota tedesco Marc Basseng, che ha portato la U9 Xtreme a 503,16 km/h, migliorando il precedente primato della stessa vettura, fermo a 496,22 km/h.

Con questo risultato, la supercar diventa la prima auto di produzione ad aver superato ufficialmente la soglia dei 500 all’ora, una barriera che fino a poco tempo fa sembrava fuori portata per un modello omologato per la strada.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, anche perché arriva da un marchio che, solo pochi anni fa, nell’immaginario collettivo dei motori non c’era nemmeno.

I dettagli che hanno dato vita al record

Il risultato non è arrivato per caso, e nemmeno al primo colpo. Il giorno prima, durante le prove del 31 ottobre, la vettura si era fermata a una velocità massima di 490 km/h, un valore già altissimo ma ancora lontano dal traguardo.

Prima dell’ultima sessione, i tecnici hanno quindi rivisto alcuni parametri chiave. La gestione elettronica degli ammortizzatori adattivi è stata modificata per aumentare lo smorzamento in estensione, così da tenere sotto controllo i movimenti della carrozzeria sulle irregolarità dell’asfalto, che a quelle velocità diventano una questione di sicurezza più che di comfort.

È stato poi regolato l’angolo dell’alettone posteriore, per ottenere più carico aerodinamico e migliorare la stabilità alle velocità più elevate. Un lavoro di fino, come quello che si fa nelle competizioni, in cui pochi gradi possono fare la differenza tra un record e un tentativo da dimenticare.

Non meno importante la preparazione del percorso: il tratto utilizzato, lungo circa 10 chilometri, è stato chiuso al traffico e ripulito prima della prova, per evitare che detriti o residui di liquidi sull’asfalto compromettessero la sicurezza e l’esito del tentativo. Dettagli che raccontano quanto un’impresa del genere sia il frutto di una preparazione meticolosa, più che di semplice potenza.

Una potenza elettrica smisurata

Per capire come sia possibile arrivare a certi numeri basta guardare la scheda tecnica. La YangWang U9 Xtreme affida la spinta a quattro motori elettrici, uno per ciascuna ruota, che sviluppano una potenza complessiva di 3.018 CV. Secondo i dati dichiarati, lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 2,36 secondi.

Numeri da fantascienza, che spiegano perché un’auto di questo tipo possa permettersi di giocare in un campionato a parte. La produzione, inoltre, è limitatissima: appena 30 esemplari, una tiratura che la colloca in una fascia esclusiva anche all’interno del mondo delle supercar.

Il record arriva però a pochi giorni dalla diffusione di un video che mostrava una U9 Xtreme perdere il controllo durante una prova ad alta velocità in Cina, finendo fuori strada senza conseguenze per il pilota, rimasto illeso. Tra successi e imprevisti, la U9 Xtreme è riuscita a ritagliarsi un posto nella storia, dimostrando che il limite delle auto elettriche, almeno per ora, è molto più alto di quanto si pensasse.