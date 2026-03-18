Zona 30 a Roma, da ora si fa sul serio: scattano le multe

123RF Controlli e sanzioni nella nuova Zona 30 a Roma: attivi gli autovelox mobili in tutto il centro storico

Roma ha cambiato passo. Dal 15 gennaio 2026 il cuore della Capitale è ufficialmente una Zona 30 totale, ma adesso arriva il momento di alzare l’asticella. Se la prima fase è stata, infatti, caratterizzata da una sorta di “tolleranza didattica”, in futuro il Campidoglio diverrà meno clemente, con il posizionamento dei nuovi strumenti di rilevazione, e multe salate ai trasgressori.

Dagli Infovelox alle multe: il Campidoglio chiude il cerchio

La svolta sarà graduale. In questi giorni si sta cominciando a installare in punti strategici i cosiddetti infovelox, ovvero dei display luminosi indicanti in tempo reale la velocità del veicolo in transito. Sotto la soglia dei 30 km/h la scritta appare in verde, trasformandosi in rossa al superamento del limite. Nella fase iniziale, l’infovelox servirà solo ad abituare gli automobilisti a dosare il pedale dell’acceleratore anche in quei tratti ampi dove può sembrare innaturale.

Tuttavia, i provvedimenti scatteranno a breve. Il piano di monitoraggio prevede l’impiego di autovelox mobili di ultima generazione, in grado di calcolare con estrema precisione la velocità dei mezzi, anche nel caos del traffico urbano intense. Gli agenti saranno presenti almeno all’inizio sul posto per la contestazione immediata.

Quanto costa violare la legge

Il limite dei 30 km/h è ormai un vincolo reale previsto dall’articolo 142 del Codice della Strada, con sanzioni che aumentano rapidamente al crescere della velocità. Un eccesso entro i 10 km/h comporta una multa di 42 euro, e il conto sale a oltre 170 euro e a una decurtazione di 3 punti della patente per eccesso tra gli 11 e i 40 km/h. Di notte, poi, la prudenza deve essere massima: tra le 22:00 e le 07:00 scatta un aumento automatico di un terzo sulla sanzione.

Tutto avverrà comunque alla luce del sole. Prima di piazzare gli autovelox mobili, la Polizia locale installerà la segnaletica temporanea per avvisare i conducenti, rispettando le norme vigenti sulla trasparenza dei controlli.

La riforma ha smesso di riguardare solo i vicoletti secondari per prendersi le grandi arterie che tagliano il cuore della città. Il perimetro della Zona 30 abbraccia ormai tutta la ZTL del centro storico, includendo via del Teatro Marcello, via Nazionale all’altezza del Traforo, via del Plebiscito e tutto l’asse di corso Vittorio Emanuele II.

Il progetto si estende inoltre alle cosiddette “isole ambientali” in quartieri come Testaccio, Prati e Rione Monti. Qui la maglia stradale interna è stata uniformata ai 30 km/h e la segnaletica, sia verticale che orizzontale, è in fase di potenziamento per evitare che l’automobilista possa invocare la “scarsa visibilità” della norma.

Le motivazioni della scelta

La stretta affonda su dati scientifici: la probabilità di sopravvivenza di un pedone in caso di investimento crolla drasticamente passando dai 30 ai 50 km/h. Non meno importante è la questione ambientale, in quanto una velocità ridotta e costante riduce lo stress meccanico dei veicoli e contribuisce ad abbassare le emissioni nocive.

Roma segue così l’esempio di città come Bologna, Milano e Genova, scommettendo su un modello di mobilità che privilegia la convivenza tra auto, bici e pedoni. Resta da vedere quale sarà la reazione degli abitanti.