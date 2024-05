Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Una ZTL permanente e zone 30 cambieranno volto alla mobilità di Milano

Milano accelera sulla mobilità sostenibile con due importanti novità: l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato permanente nel Quadrilatero della Moda e l’introduzione del limite di 30 km/h in 100 strade vicine alle scuole.

Meno impatto ambientale

Il pacchetto di misure al vaglio mira, innanzitutto, a ridurre l’impatto ambientale. Anche se le autorità hanno cercato di stemperare gli animi, l’emergenza smog è molto avvertita nel capoluogo lombardo.

In alcuni studi condotti da agenzie indipendenti, è risultata una delle più inquinate al mondo, peggiore persino delle città di Paesi meno sviluppati, che ricorrono ancora al carbone. Tra le motivazioni addotte dalle autorità vi sono le condizioni territoriali sfavorevoli.

Nella fattispecie, la Pianura Padana contribuisce in modo rilevante al fenomeno. Circondata da montagne su tre lati, crea una sorta di “vasca” che favorisce il ristagno delle emissioni nocive, soprattutto durante la stagione invernale, quando la ventilazione scarseggia. Le attività agricole intensive, nonché l’elevata concentrazione di attività industriali hanno poi un’incidenza non irrilevante.

La causa intrapresa dall’Amministrazione Comunale persegue lo scopo di tutelare la salute dei cittadini. Oltre alle modifiche alle normativa dell’Area C, è in arrivo una ZTL nel Quadrilatero della Moda, attiva in ogni momento della giornata, sia nei feriali sia nei festivi. Entrerà in funzione a settembre 2024 e sarà la prima Zona a Traffico Limitato con siffatte caratteristiche.

L’annuncio è stato durante l’intervento del primo cittadino Giuseppe Sala, in occasione della conferenza di presentazione della task force costituita per la sicurezza stradale. Nei prossimi giorni la Giunta approverà una delibera contenente i provvedimenti.

“La zona del quadrilatero a traffico limitato, sarà un’innovazione importante perché toglierà di fatto il traffico privato da quella zona – spiega il primo cittadino -. Preannuncio che questa ZTL funzionerà 24 ore al giorno e sette giorni su sette, iniziamo a fare questo passo perché vale sempre il principio di sperimentare le cose. Nessuno vuole fare una guerra alle auto ma pensiamo che ce ne sono troppe, dobbiamo dare un’alternativa a chi oggi usa la macchina”.

Limite di 30 km/h

All’interno della prossima delibera saranno definite pure le 100 strade davanti agli istituti scolastici aventi un limite di 30 km/h. Vi saranno installati i cosiddetti “cuscini berlinesi”, dei dissuasori artificiali installati sulla carreggiata stradale per rallentare l’andamento dei mezzi.

“Ho chiesto agli uffici – aggiunge Sala – perché il tema è non solamente quello di fare una cartellonistica o dipingere per terra il ‘bollone’ con la scritta 30. Occorre fornire adeguata documentazione e quindi gli uffici ne possono produrre fino a un certo punto”.

Sul tema aveva espresso dello scetticismo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, secondo cui avrebbe senso solo dove strettamente necessario. Eppure, il confronto tra le parti si sarebbe rivelato proficuo, come sottolinea Sala: “Ne ho parlato anche col ministro nel corso del G7 dei Trasporti. Non ha espresso perplessità e non credo voglia cambiare idea. Anzi, mi ha detto che è totalmente d’accordo sul fatto di portare le strade a 30 all’ora dove ci sono gli istituti scolastici”.

Milano promuoverà anche l’introduzione di piazze aperte, degli spazi pedonali sottratti alle auto, e di 3 nuove aree pedonali entro il 2025 (Durini, Edison, Santo Stefano) in vista delle Olimpiadi invernali.