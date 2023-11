Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: sito ufficiale Renault Divisione Renault

Il lancio di Ampere segna una svolta fondamentale nella strategia di Renault nel campo della mobilità elettrica. Questa nuova divisione, fortemente voluta dal CEO Luca De Meo, rappresenta un passo audace verso l’innovazione e la sostenibilità. Distaccandosi dalla struttura principale di Renault, Ampere diventa una realtà autonoma, con una quotazione in Borsa prevista per la prossima primavera, segnalando l’importanza di questa iniziativa nel settore automobilistico globale.

La strategia di Ampere: sostenibilità e innovazione

L’obiettivo di Ampere è ambizioso e chiaro: progettare e produrre veicoli elettrici che siano non solo a zero emissioni ma anche all’avanguardia sotto l’aspetto tecnologico. L’intenzione è quella di rivoluzionare il mercato con veicoli che abbattano i costi di produzione del 40%, rendendo l’elettrico più accessibile. Inoltre, Ampere si focalizza sull’innovazione nel campo del software, per offrire servizi digitali avanzati che migliorino l’esperienza di guida e la connettività dei veicoli.

Un team di eccellenza per un futuro elettrico

La guida di Ampere è affidata a un team di esperti selezionati per le loro competenze specifiche. Luca De Meo, alla guida dell’azienda, è affiancato da figure chiave come Josep-Maria Recasens, direttore operativo, Vincent Piquet, responsabile finanziario, Gilles Vidal per il design, e Henry Bzeih per il software, quest’ultimo con un passato in Microsoft. Luciano Biondo, nominato a capo delle operazioni industriali, gestirà gli 11 siti produttivi in Francia, sottolineando l’impegno di Ampere nella produzione locale. Con circa 11.000 dipendenti, di cui il 35% ingegneri, Ampere si posiziona come un hub di innovazione e competenza tecnologica.

Impatti su Renault, Nissan e Mitsubishi

Il ruolo di Ampere va oltre i confini di Renault, estendendosi ai suoi partner strategici, Nissan e Mitsubishi. L’investimento di Nissan e Mitsubishi in Ampere, rispettivamente di 600 e 200 milioni di euro, evidenzia l’importanza di questa nuova entità nel quadro dell’elettrificazione del gruppo. Questo approccio collaborativo permetterà di condividere piattaforme e tecnologie, accelerando lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi veicoli elettrici.

Verso il futuro: l’Investor Day di Ampere

Il futuro di Ampere verrà ulteriormente delineato nel prossimo Investor Day. In questa occasione, Luca De Meo avrà l’opportunità di presentare la visione e la strategia dettagliata di Ampere. Questo evento rappresenterà un momento chiave per capire come Ampere intende posizionarsi nel mercato della mobilità elettrica e quali saranno le sue mosse strategiche nei prossimi anni.

La visione a lungo termine di Ampere

Ampere non è solo un’azienda, ma un simbolo del cambiamento nell’industria automobilistica. Con la sua enfasi sulla sostenibilità e l’innovazione, Ampere si impegna a essere in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico, attraverso lo sviluppo di veicoli elettrici efficienti e accessibili. La direzione intrapresa da Ampere è una testimonianza della crescente consapevolezza ambientale e dell’importanza della mobilità sostenibile nel nostro mondo moderno.

In conclusione, Ampere emerge come un giocatore chiave nella transizione verso un futuro di mobilità sostenibile. Con una leadership forte e un team esperto, Ampere si pone come una forza innovativa all’interno del gruppo Renault. L’impegno verso l’elettrificazione, la riduzione dei costi e l’innovazione tecnologica posiziona l’azienda in una posizione privilegiata per guidare il cambiamento nell’industria automobilistica. Il prossimo Investor Day sarà un momento determinante per comprendere meglio il ruolo e l’impatto di Ampere nel panorama globale della mobilità elettrica.