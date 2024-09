Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: Sito ufficiale McLaren Artura Spider

McLaren si prepara a stupire al Salone Auto Torino 2024 con la presentazione in anteprima nazionale della Artura Spider, la sua prima supercar ibrida convertibile. Questo modello, che unisce la potenza di una sportiva di lusso con l’efficienza di un motore ibrido, rappresenta un importante passo avanti nella gamma McLaren, unendo prestazioni estreme con l’esperienza di guida open-top. Accanto alla Artura Spider, saranno esposte la McLaren 750S e la 720S GT3X, modelli che incarnano la tradizione di innovazione e performance del marchio britannico.

Design e tecnica della McLaren Artura Spider

La McLaren Artura Spider sarà esposta nello stand della casa inglese in una splendida finitura McLaren Orange, arricchita dall’Exterior Carbon Fibre Pack, che esalta le linee aerodinamiche e aggressive della vettura. Ulteriori dettagli di personalizzazione, come le pinze freni Orange e i cerchi ruota a 10 raggi Dynamo in Superlight Forged Alloy, sottolineano il carattere esclusivo di questa supercar.

Dotata di un motore ibrido V6 biturbo da 3,0 litri e un motore elettrico integrato, la Artura Spider offre una potenza combinata di 680 CV, con una coppia massima di 720 Nm. Grazie a questa configurazione, la vettura è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi, garantendo accelerazioni mozzafiato e prestazioni dinamiche senza compromessi. La trazione ibrida non solo migliora l’efficienza, ma consente anche un funzionamento silenzioso a velocità ridotte, offrendo un’esperienza di guida versatile che si adatta a ogni situazione.

Il fiore all’occhiello della Artura Spider è il suo hard-top retrattile, che si apre e si chiude elettricamente in appena 11 secondi, anche in movimento fino a 50 km/h. Questa caratteristica consente di trasformare l’auto da una coupé ad alta prestazione a una cabriolet dal carattere sportivo con un semplice tocco di un pulsante, regalando un’esperienza di guida sensoriale e immersiva. Grazie a un telaio ultraleggero in fibra di carbonio, la vettura mantiene un’eccezionale rigidità strutturale e un peso contenuto, garantendo prestazioni dinamiche superiori sia su strada che in pista.

Accanto all’Artura Spider: McLaren 750S e 720S GT3X

Al fianco della nuova Artura Spider, McLaren porterà al Salone Auto Torino due modelli iconici: la 750S e la 720S GT3X, che rappresentano il culmine della tradizione sportiva e dell’innovazione tecnica del marchio.

La McLaren 750S, lanciata nel 2023, è una delle supercar più performanti della gamma. Esposta nella nuova tonalità Ember Orange Elite, la vettura si distingue per un design accattivante e una configurazione esclusiva. Gli interni sono rifiniti in Alcantara nera con dettagli arancioni, inclusi cinture di sicurezza e cuciture a contrasto, mentre i sedili da corsa in fibra di carbonio offrono un supporto eccezionale anche nelle curve più estreme. Il Carbon Fibre Pack esterno e interno, insieme ai cerchi Vortex 5 Spoke Ultra-Lightweight con finitura Gloss Black Diamond Cut, completano il look aggressivo e raffinato della 750S, sottolineando la sua anima da pista.

Il terzo gioiello esposto, la 720S GT3X, è la massima espressione delle capacità ingegneristiche di McLaren nel motorsport. Questo modello è stato progettato dalla divisione McLaren Customer Racing e rappresenta un’auto da corsa pura, destinata esclusivamente all’uso in pista. Con un peso di soli 1.210 kg e un motore V8 biturbo da 4,0 litri che sviluppa 720 CV, la 720S GT3X è stata pensata per offrire prestazioni estreme senza compromessi. Grazie al sistema “push-to-pass”, il pilota può disporre di ulteriori 30 CV per superare i rivali nei momenti decisivi delle gare.

La vettura è famosa per la sua partecipazione al Goodwood Festival of Speed del 2021, dove ha impressionato pubblico e critica grazie alla precisione e velocità del pilota ufficiale McLaren Rob Bell, che ha conquistato il primo posto nella Timed Shootout Final con un tempo record di 45,01 secondi. Questo risultato esemplifica l’eredità agonistica di McLaren e la sua continua ricerca di innovazione e prestazioni.